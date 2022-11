Programa Diversão em Cena tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 23/11/2022 22:59

Barra Mansa - A Fazenda da Posse, no bairro Barbará, vai receber nesta sexta-feira (25), o espetáculo ‘O Mágico de Oz’. A peça faz parte do programa Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal e que recebe apoio da prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM).

A peça apresenta a história de Dorothy e seu cachorro, que são levados para a terra mágica de Oz por um tornado. Ao chegarem ao reino distante, descobrem que somente o Mágico de Oz poderá levá-los de volta para casa. Na busca pelo ilusionista, Dorothy conhece várias criaturas que lhe ensinam sobre o verdadeiro sentido da amizade, a falta de valor dos bens materiais e o poder do amor sobre o mal.

O programa Diversão em Cena tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios.

SERVIÇO

Espetáculo ‘O Mágico de Oz’

Data: 25/11/2022

Hora: 19h

Local: Fazenda da Posse – Avenida Argemiro de Paula Coutinho, bairro Barbará, Barra Mansa