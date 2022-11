Material foi abandonado por suspeitos em fuga, em área de mata no bairro - Divulgação/PMERJ

Publicado 24/11/2022 14:44

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam grande quantidade de drogas em uma área de mata próximo à Rua H, no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. O flagrante foi na manhã desta quarta-feira (24).

De acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais, eles estavam no bairro para intensificar o patrulhamento e coibir uma guerra do tráfico que estaria ocorrendo no local. No deslocamento pela localidade, os PMs receberam a informação de que suspeitos de tráfico estariam guardando material entorpecente em uma casa nas imediações. Quando se dirigiam ao ponto indicado, os policiais militares flagraram dois homens suspeitos, em uma área de mata. Ao avistar os PMs, os indivíduos fugiram, deixando para trás farta quantidade de drogas e outros materiais ligados ao tráfico.

Os suspeitos não foram identificados, e até a publicação desta notícia, a droga ainda não havia sido quantificada. O material foi levado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde foi feito o registro da ocorrência.