Drable: "Termo assinado hoje vai trazer muitos frutos para a população de Barra Mansa"Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 24/11/2022 14:29

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, assinou na manhã desta quinta-feira (24), o Termo de Cooperação Técnica com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ). O evento foi realizado na Associação Comercial Industrial e Agro Pastoril de Barra Mansa (Aciap-BM) e contou com a presença do presidente interino do CRCRJ, Rafael da Silva Machado, dos secretários de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, e de Desenvolvimento, Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, além do vereador Jefferson Mamede e vários profissionais de contabilidade do município.

O estabelecimento da parceria entre Barra Mansa e CRCRJ, por intermédio de suas Secretarias e da Procuradoria e Controladoria Geral do Município, busca implementar ações conjuntas nos seguintes eixos: apoio técnico; capacitação; estudos legislativos; fiscalização; otimização de atendimento ao profissional contábil pelas repartições; intercâmbio e integração de dados; e orientação ao contribuinte.

O secretário Leonardo Ramos de Oliveira destacou que o termo assinado hoje é de suma importância para trabalhar na interação e representatividade de uma classe empresarial fundamental para o desenvolvimento econômico do município.

“Essa busca pela melhora e capacitação dos contadores e integração do CRC é importantíssima para nós. Agradeço imensamente ao prefeito Rodrigo Drable, o presidente do CRC e todos os colaboradores da Prefeitura, que fizeram esse acordo se tornar realidade” destacou o secretário, ressaltando que a Secretaria de Finanças está sempre disposta a ajudar e esclarecer dúvidas da população.

Durante a apresentação, o presidente interino do CRCRJ, Rafael da Silva Machado, informou que uma das metas do órgão é praticar a aproximação com o profissional do interior do Estado.

“Estamos já com esse planejamento há três anos e conseguimos chegar ao incrível número de 74 delegados em 92 municípios, sendo um número bastante expressivo e que nos traz muita felicidade e um sinal de trabalho bem feito. Podemos dizer que a contabilidade está no melhor momento de sua história, e a assinatura deste termo com o prefeito Rodrigo Drable demonstra um sentimento de vitória para nós e para a cidade de Barra Mansa. Tenho certeza de que será uma ótima parceria e que irá gerar muitos frutos para ambos os lados”, enfatizou o presidente.

Antes da assinatura do termo, o prefeito Rodrigo Drable destacou o papel dos profissionais de contabilidade que se dedicam a realizar seu trabalho com excelência.

“O avanço das relações de prestação de serviços e consumo é de muita importância para a valorização dos profissionais que, muitas vezes, não são reconhecidos no mercado de trabalho. O termo assinado hoje vai trazer muitos frutos para a população de Barra Mansa e propiciar transparência e avanço para todos os trabalhadores e consumidores do município”, afirmou.