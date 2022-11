Publicado 25/11/2022 18:29

Barra Mansa - O final do ano letivo se aproxima e, com isso, a Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa vai oferecer uma nova oportunidade para a pré-matrícula de alunos ingressantes (creche, educação infantil e 1° ano) para 2023. O período começa nesta segunda-feira (28) e vai até a sexta-feira (2 de dezembro). Para aqueles que não conseguiram realizar a inscrição anteriormente nas escolas, é necessário procurar a Assessoria da Criança e Adolescente da Secretaria de Educação, localizada no 3º andar da prefeitura de Barra Mansa, no Centro.

A gerente de Educação Básica, Alessandra Mara, enfatizou a importância do comparecimento dentro do prazo.

“Nesse período é importante que os responsáveis procurem a Secretaria de Educação para ter o suporte necessário e, assim, realizar a sua pré-matrícula”. Alessandra reforçou que essa será a última oportunidade do ano para realizar a pré-matrícula das crianças ingressantes.