Animais estavam amordaçados com fita e guardados dentro de saco plástico - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 25/11/2022 18:19

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Guarda Ambiental, de Barra Mansa realizaram na manhã desta sexta-feira (25), o resgate de três jacarés no bairro Cafarnaum. Os répteis foram encontrados no local junto com uma série de materiais para caça, incluindo um rádio transmissor, uma gandola militar e outros equipamentos. Após a realização da denúncia e chegada da guarda, um homem foi visto nas imediações, mas ele se evadiu do local assim que percebeu a chegada da viatura. Caçar ou manter animais silvestres presos é crime federal.

O gerente de Fiscalização da secretaria, Felipe Rodrigues, destacou a pronta ação da equipe e reforçou a importância das denúncias feitas pela população. “Podemos dizer que, nesta manhã, conseguimos salvar a vida destes três jacarés. Já iniciamos as buscas para descobrir o autor do crime e ressaltamos o quão importante é denunciar estas práticas o mais rápido possível. Isso fará com que o resgate destes animais seja feito de forma rápida e precisa”, destacou Felipe.

É importante ressaltar que é crime praticar maus-tratos contra animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos, conforme determina a Lei 9.605/98, artigos 29 e 32. Diversas condutas podem classificar esse tipo de crime: abandonar, ferir, mutilar, envenenar, manter em locais pequenos sem possibilidade de circulação e sem higiene, não abrigar do sol, chuva ou frio, não fornecer alimento e água, negar assistência veterinária se preciso, dentre outros.

As denúncias de crimes ambientais em Barra Mansa podem ser feitas diretamente à gerência de Fiscalização Ambiental, pelo telefone (24) 3322-9100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.