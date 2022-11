Saae-BM já está fazendo levantamentos e estudos técnicos necessários para a obra - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 25/11/2022 18:37

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), em trabalho conjunto com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), realizou um levantamento na Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Vista Alegre com o objetivo de ampliar a capacidade de seu reservatório.

Os estudos técnicos mostraram a viabilidade da ampliação do raio de atendimento da ETA, assim como os índices de universalização do saneamento, a redução de perdas e a oferta de água. O coordenador administrativo e financeiro do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, informou que a autarquia já está fazendo os levantamentos necessários e os estudos técnicos para a execução da obra.

“Essa melhoria no abastecimento compreende a melhoria na captação, no tratamento e na distribuição de água para o bairro, permitindo até o aumento do atual raio de alcance”, disse.

O engenheiro hídrico da Secretaria de Meio Ambiente, Caio Herman Teixeira, destacou que o aumento do reservatório da ETA Vista Alegre trará ao município maior segurança hídrica. “A expansão do volume de água armazenada possibilita seu uso, principalmente, em épocas de secas mais intensas”, avaliou.