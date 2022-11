Evento teve food trucks, cervejas artesanais, telão e muita música - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 25/11/2022 18:51

Barra Mansa - A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia foi acompanhada por centenas de torcedores barra-mansenses no espaço cultural Fazenda da Posse. Com um primeiro tempo de muita pressão e marcação, os espectadores, mesmo de longe do gramado oficial, incentivaram o time canarinho a balançar a rede. Não teve jeito, o grito de vibração do gol ficou para o segundo tempo. Mas, valeu a pena esperar. Aos 17 minutos Richarlison fez o primeiro gol e aos 27, marcou o segundo. A partida terminou com o placar de 2 x 0.

Enquanto acompanhava o jogo, o público curtiu a estrutura montada no local pela prefeitura, por meio da FCBM (Fundação Cultura Barra Mansa), com food trucks, cervejas artesanais, telão e muita música boa com a banda Figurótico e o DJ Gustavo Peixoto.

O assessor parlamentar Magno Roberto e o motoboy Luciano Thome Pereira, vieram de Volta Redonda prestigiar o evento. “O lugar é muito bonito e recebeu a estrutura adequada para atender ao público com segurança e organização. Provavelmente, vamos acompanhar as próximas partidas aqui”, disseram.

Quem também aprovou o evento foi um grupo de trabalhadores de uma multinacional francesa, que funciona próxima ao local. “A gente queria assistir ao jogo juntos e a Fazenda da Posse foi o local ideal, já que encerramos o expediente por volta das 15 horas”.

A manicure Rosângela de Oliveira, de Bom Jardim de Minas, se encantou com o evento. “É a primeira vez que venho aqui. Como estou em Barra Mansa a passeio decidi conferir de perto o evento. E adorei”.

Presente ao evento, o prefeito Rodrigo Drable, disse da sua satisfação com a iniciativa. “É um momento em que crianças, jovens, adultos e idosos compartilham do ideal de ver a Seleção Brasileira vencer a partida e caminhar rumo ao hexa”.

A programação do “Sua Copa é na Fazenda da Posse” terá prosseguimento nos próximos jogos. O presidente da Fundação Cultura de Barra Mansa, Marcelo Bravo, destacou que a festa continua na segunda-feira (28), quando a Seleção encara a Suíça, às 13 horas, e dia 02 de dezembro, na partida contra Camarões, às 16 horas. “No fim de semana, o local recebe uma programação especial, embalada por muita música, com Silvio Nogueira e Classika (Hollywood and Classics) no sábado e Tottem e Love Myself, no domingo”.

GASTRONOMIA – Com fome de bola na rede, os espectadores que acompanharam o primeiro jogo da Seleção Brasileira na Fazenda da Posse, se deliciaram com a gastronomia. O empresário Igor Rocha, um dos produtores da iniciativa, comentou sobre o resultado dos trabalhos. “Recebemos pessoas de todas as idades, famílias, grupos de amigos que torceram pelo nosso time. A expectativa é de que este sucesso se repita durante as próximas partidas”, disse. Logo após o encerramento da partida, a Banda Figurótico subiu ao palco e deu o tom das comemorações.