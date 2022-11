Festa conta com shows, telão para os jogos, área para as crianças, food trucks e cervejas artesanais - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 27/11/2022 21:42

Barra Mansa - A Fazenda da Posse, no bairro Barbará, está recebendo durante a Copa do Mundo o Circuito Gastronômico ‘Sua Copa é na Fazenda da Posse’. Nesta segunda-feira (27), a partir das 12h, os portões serão abertos para o jogo do Brasil contra a Suíça, que começa às 13h. Após a partida haverá shows com Petriz e o DJ Gustavo Peixoto.

A festa é promovida pela Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM) e pela Urbana Comida de Rua e conta com shows, telão para os jogos, área para as crianças, food trucks e cervejas artesanais. A entrada é gratuita e a classificação livre.

Durante este final de semana também teve programação especial na Fazenda da Posse. Neste domingo (27), além dos jogos da Copa do Mundo de outras seleções, os presentes curtiram os shows de Tottem e Love Myself. Já no sábado (26), a festividade foi cancelada por conta das chuvas. A expectativa dos organizadores é que cerca de cinco mil pessoas circulem pelo evento.

Programação:

Segunda-feira, dia 28/11:

12h - abertura,

13h - Brasil X Suíça,

15h - Petriz,

DJ Gustavo Peixoto