PMs apreenderam maconha, cocaína, crack, balanças, rádio e material para embalar drogas - Divulgação/PMERJ

Publicado 28/11/2022 11:08

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam farto material do tráfico, no final da tarde deste domingo (27), no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa, em um apartamento vazio do Condomínio Minha Casa, Minha Vida, na Rua Rubiácea. De acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais, eles estavam em patrulhamento pela localidade, quando populares informaram aos PMs sobre um forte odor de droga vindo de um apartamento vazio do Minha Casa, Minha Vida.

Os policiais seguiram até o local e pela janela conseguiram ver farta quantidade de drogas no imóvel. A guarnição tentou fazer contato com os moradores, para verificar quem seria o dono ou morador do apartamento vazio, mas eles afirmaram que não gostariam de se envolver, apenas confirmando que não haveria morador fixo no apartamento.

Os policiais militares então adentraram o local e apreenderam todo o material: dois tabletes de erva seca (provavelmente maconha), totalizando 1,5 quilo; 47 tiras de maconha (aproximadamente 47 gramas); 182 pinos de pó branco (provavelmente cocaína, total de aproximadamente 100 gramas); 240 pedras de crack (cerca de 60 gramas); 5 mil etiquetas com a inscrição “CPX Santa Izabel - Pó de R$30,00” - 20 mil Epperdorfs (pinos) vazios; seis balanças digitais; oito facas; um rádio comunicador. O material foi encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para o registro da ocorrência.