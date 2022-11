Publicado 28/11/2022 18:31

Barra Mansa - Com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), a Casa dos Conselhos de Barra Mansa irá realizar na próxima quarta-feira (30), a 10° edição do Fórum Permanente Intersetorial Eletivo das Entidades da Sociedade Civil. O evento acontece de forma bienal e irá eleger novas entidades que queiram se integrar no Conselho.

Os novos eleitos poderão se reunir nos próximos dois anos para projetar melhorias, ampliar as ações e o trabalho no município. Os cinco Conselhos Municipais são: de Assistência Social; Direitos do idoso; Direitos da Mulher; Defesa e Direitos da Pessoa com Deficiência e de Políticas de Promoção à Igualdade Social.

O evento irá acontecer das 8h30 às 12h, no Parque Municipal de Saudade, situado na Rua Elza Maria de Amorim.