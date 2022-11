Aulas vão até sexta-feira (2 de dezembro), em quatro horários diários, com duração de uma hora e meia cada - Felipe Vieira/CCS PMBM

Aulas vão até sexta-feira (2 de dezembro), em quatro horários diários, com duração de uma hora e meia cadaFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 29/11/2022 23:18

Barra Mansa - Os alunos do Ensino Fundamental 1 e 2 da rede municipal de ensino de Barra Mansa estão fazendo esta semana aulas gratuitas de teatro, pelo ‘Projeto Vem Com a Gente’. O programa conta com o apoio da Fundação Cultura de Barra Mansa (FCBM) e é produzido pela ‘Asas Produções’ em parceria com a Light. As aulas começaram nesta segunda (28), e vão até sexta-feira (2 de dezembro), em quatro horários diários, com duração de uma hora e meia cada.

Todas as oficinas são ministradas em uma unidade móvel com elevador para acesso de pessoas com mobilidade reduzida, ar condicionado, iluminação interna, água e equipamentos eletrônicos. O caminhão está estacionado no estacionamento da Policlínica do bairro Nove de Abril, na Rua Álvaro Rego Millen.

O projeto recebe alunos do terceiro ao nono ano pelo fato destes já conseguirem desenvolver as atividades com facilidade, por já possuírem senso de criatividade forte e interagirem com sucesso nas propostas.

O coordenador do projeto, Diego dos Santos, explica que serão 20 oficinas, cada uma com capacidade de receber até 40 alunos. Ele ainda comenta que o objetivo da carreta é a realização de atividades ligadas ao corpo, com o movimento e com o teatro.

“A participação tem sido excelente aqui no município de Barra Mansa, nossa previsão é de receber até 1,2 mil crianças até sexta-feira e tem sido um grande sucesso, porque os meninos se soltam, é uma participação muito interativa”, disse Diego.

A professora do 4º Ano do Colégio Municipal Joaquim Rodrigues Peixoto Júnior, no bairro Paraíso, Fabrícia de Souza Santos, acompanhou seus alunos nas atividades na terça-feira pela manhã e destacou que após a pandemia as crianças ficaram muito conectadas à internet, e que um projeto como este é fundamental para desenvolver a imaginação e a criatividade.

“É muito importante o teatro, ajuda na comunicação, na criatividade e eles estão trabalhando com assuntos importantes de forma lúdica, o que gostei muito. As crianças gostam de teatro e com certeza eles vão voltar diferentes”, disse a professora.

Pedro Arantes, de 9 anos, aluno de Fabrícia, estava empolgado ao participar das atividades. “Gostei muito do teatro porque a gente tem imaginação para fazer essas coisas, acho melhor do que jogar no celular, a gente se mexe mais e aproveita melhor o tempo", comentou.

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, ressaltou que Barra Mansa está sempre de portas abertas para receber projetos assim. “O ‘Vem Com a Gente’ causa um grande impacto nas crianças, e possui uma simplicidade tremenda. Conseguimos mostrar que unidades culturais, tanto edificadas quanto móveis, são laboratórios que contribuem para o desenvolvimento educacional ampliando as possibilidades didáticas por meio de arte e cultura”, afirmou.