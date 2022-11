NO encontro na CDL, Drable também destacou os R$ 750 mil investidos nas festas de fim de ano no município - Divulgação/CCS PMBM

NO encontro na CDL, Drable também destacou os R$ 750 mil investidos nas festas de fim de ano no municípioDivulgação/CCS PMBM

Publicado 30/11/2022 15:21

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, participou na manhã desta quarta-feira (30), do tradicional café da manhã da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas). Durante o evento, destacou importantes conquistas para a cidade, como a instalação da Soufer no distrito industrial, localizado à margem da Via Dutra, que irá gerar 200 empregos diretos, e a criação da empresa de fomento para novos empreendimentos que o governo municipal está criando. O chefe do Executivo também destacou os R$ 750 mil que serão investidos nas festividades de fim de ano no município.

A abertura do evento foi feita pelo presidente da CDL-BM, José Paulo Nogueira, que entregou uma placa de homenagem a Rodrigo Drable. “Agradecemos o apoio que o prefeito tem nos dado ao longo dos anos. A parceria com as entidades faz com que nosso comércio fique mais forte. Foi possível injetarmos R$100 mil em prêmios na Campanha de Natal de 2022 graças ao investimento que o governo municipal fez com a decoração e atrações para a festividade”, disse José Paulo.

O prefeito agradeceu a homenagem e lembrou que tanto o governo municipal quanto as entidades vêm pensando nas festividades desde meados do ano. “Teremos uma programação extensa, que começa nesta quinta-feira (1°/12), com o Papai Noel na Vila Nova, e segue com shows de artistas renomados como Renato Teixeira, Sandra de Sá e o grupo Cacique de Ramos. Vamos ter também Festivais de Dança e Cinema e uma iluminação especial”, destacou Drable.

O prefeito também citou importantes conquistas, que vêm como presente para todos os munícipes neste fim de ano. “Além da chegada da Soufer, que é a primeira empresa a se instalar na cidade depois que passamos a ser incluídos e beneficiados pela lei estadual de incentivos fiscais (Lei 6.979/15), estamos conversando com mais de 50 interessados em se instalar em Barra Mansa. Além disso, planejamos a criação de uma empresa de fomento, que ficará no novo prédio da Aciap-BM, para que novas empresas cheguem ao nosso condomínio industrial. Nosso diferencial será receptividade e abordagem à altura do que queremos”, concluiu.