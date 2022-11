Ação promoveu aula de dança, caminhada orientada e serviços de saúde especializados - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 30/11/2022 15:09

Barra Mansa - A vice-prefeita Fátima Lima esteve presente na manhã desta quarta-feira (30), uma ação da campanha do Novembro Azul - mês de combate mundial ao câncer de próstata. As Secretarias de Saúde (SMS) e de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), promoveram aula de dança, caminhada orientada e serviços de saúde especializados. A campanha contou também com tendas de imunização contra Covid-19 e Influenza, com participação de profissionais especializados do Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF) e da Cruz Vermelha.

Fátima reiterou a atenção que os homens devem ter sobre o tema e que as unidades de saúde do município estão de prontidão para esclarecer qualquer dúvida. “Aproveitamos a atividade de hoje para fazermos um alerta a todos os homens do município, a fim de promover os cuidados com a saúde e prevenir o câncer de próstata. Esta é uma campanha muito importante, que deve ser realizada em mais períodos do ano”, disse Fátima.

O gerente pedagógico e professor de Educação Física, Fábio Leal, destacou toda a estrutura da campanha e elogiou a presença dos alunos de Porto Real nas atividades. “Gostaria primeiramente de enaltecer a parceria entre as secretarias, que nos permitiu entregar qualidade de vida e conscientização para todos os presentes. Quero reverenciar também a presença dos alunos de Porto Real, município que temos parceria de muitos anos e que sempre acolheram muito bem os nossos alunos nas nossas atividades intermunicipais”, disse Fábio, acrescentando: “Conseguimos oferecer a nossa caminhada orientada, aula de dança, serviços de saúde e muita diversão para estas pessoas hoje. Fico muito feliz e pronto para as próximas vezes”.

A enfermeira do setor de Imunização da SMS, Paula Bastos Silva Pereira, reforçou a importância destas atividades de prevenção e ressaltou a importância da imunização contra Covid-19. “Esta parceria entre as secretarias foi de suma importância para a população de Barra Mansa. Conseguimos entregar diversas atividades, imunizar muitas pessoas contra o coronavírus e também conscientizá-las sobre as formas de prevenção contra o câncer de próstata nessa campanha tão importante”, destacou a enfermeira.