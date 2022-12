Fátima recebeu Medalha Mérito do Tiro de Guerra pelos 'relevantes serviços prestados à Cidadania e Civismo' - Felipe Aguiar/CCS PMBM

Publicado 30/11/2022 22:48

Barra Mansa - O Tiro de Guerra (TG) de Barra Mansa realizou na manhã desta quarta-feira (30), o encerramento, licenciamento e diplomação dos monitores e atiradores da turma de 2022. No evento, realizado no Parque da Cidade, foram condecorados 39 jovens que serviram no Tiro de Guerra 01-016 de Barra Mansa-RJ. Estiveram presentes na solenidade várias autoridades do Executivo e Legislativo municipais, como a vice-prefeita Fátima Lima, o secretário de Administração, Gabriel Resende, autoridades policiais, militares da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), do Batalhão de Comando e Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras (BCSv/AMAN) e do Hospital Militar de Resende (HMR), além de veteranos do Exército Brasileiro e familiares e amigos dos formandos.

Comandados pelo Chefe da Instrução, 1º Sargento Wesley César Santana, vários formandos foram condecorados com títulos de destaque, como melhor atirador combatente, melhor aptidão física e praça mais distinta. O Chefe da Instrução ainda realizou a entrega da Medalha Mérito do Tiro de Guerra para a vice-prefeita de Barra Mansa. A medalha, aprovada pela Academia de Estudos de Assuntos Históricos do país, condecorou Fátima Lima pela participação na sociedade e pelos “relevantes serviços prestados à Cidadania e Civismo”.

A vice-prefeita se emocionou com o recebimento do título. “Essa medalha representa muita coisa na minha vida. Tenho muito orgulho de minha trajetória como professora e como vice-prefeita, pois venho do interior de Minas Gerais e, quando mais nova, tinha pouquíssimas condições de vida. Por isso, eu luto pela juventude, para que eles vejam a representatividade em mim, e que sejam grandes vitoriosos em suas caminhadas”, acrescentou Fátima.

O Sargento Wesley César Santana não conteve a emoção ao discursar para os formandos e familiares presentes. “Essa talvez seja a turma mais marcante da minha carreira, já que, há 22 anos, eu estava no lugar deles. No ano 2000 eu me formei atirador no serviço militar obrigatório do TG 01-004 de Volta Redonda-RJ e, hoje, sou Chefe da Instrução do Tiro de Guerra de Barra Mansa-RJ. Foi muito suor e muitas lágrimas, mas também muita alegria. Desejo felicidade e sucesso a todos os atiradores. Que continuem com a garra e determinação que sempre tiveram”, disse Wesley.

Além da grande emoção e vibração da cerimônia, os monitores e atiradores realizaram o último desfile no tradicional pátio de formaturas, rompendo a marcha com o brado do Tiro de Guerra de Barra Mansa.