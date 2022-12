Evento ocorre a cada dois anos e elege as entidades da sociedade civil que formam os conselhos municipais - João Lucas Siqueira/CCS PMBM

Publicado 30/11/2022 22:29

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e da Casa dos Conselhos, realizou na manhã desta quarta-feira (30), o X Fórum Intersetorial Eletivo das Entidades da Sociedade Civil. O evento acontece a cada dois anos e tem o objetivo de eleger as entidades da sociedade civil que formam os conselhos municipais.

O fórum realizado hoje envolveu os seguintes conselhos: Assistência Social; Direitos do Idoso; Direitos da Mulher; Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; e de Políticas de Promoção à Igualdade Racial.

De acordo com a coordenadora da Casa dos Conselhos, Enilda de Souza, o que aconteceu nesta quarta-feira foi a primeira etapa, sendo que as próximas devem ser realizadas no início de 2023, culminando com a nomeação e assinatura do termo de posse dos novos conselheiros pelo prefeito.

“Esse fórum é de grande importância para o município. A sociedade civil organizada tem um papel significativo no trabalho em conjunto com o governo. Nem sociedade nem executivo fazem nada sozinhos. Na atual administração municipal temos contado com essa parceria para trabalhar na criação de políticas públicas. As pessoas precisam se conscientizar mais sobre o trabalho dos conselhos municipais”, destacou Enilda.

A vice-prefeita Fátima Lima compareceu ao evento e aproveitou também para falar da relevância do encontro realizado hoje. “É importante as entidades estarem unidas não só para eleger os conselheiros, mas também para conversar sobre políticas públicas que afetam a nossa população”, concluiu.