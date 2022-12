Além de ensinar relação de compra e venda, evento trabalha a educação financeira dentro da escola - Felipe Aguiar/CCS PMBM

Além de ensinar relação de compra e venda, evento trabalha a educação financeira dentro da escolaFelipe Aguiar/CCS PMBM

Publicado 01/12/2022 22:20

Barra Mansa - A Escola Vocacionada Socioambiental, Ciep 483 - Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima, realizou nesta quinta-feira (1° de dezembro), uma atividade especial para ensinar a relação de compra e venda aos alunos. Através do ‘Brechoping’, as crianças utilizam tampas de garrafa pet (moeda social desenvolvida pela unidade de ensino) para adquirir acessórios, roupas ou brinquedos doados pela comunidade. Esta é a segunda edição do projeto.

A professora Lívia Barcelos explicou como a foi a ideia do projeto. “Existem três pilares: social, ambiental e econômico. O objetivo é proporcionar à comunidade o acesso às compras. Então, tivemos a ideia de realizar o ‘Brechoping’ para eles terem essa oportunidade. Com as tampas de garrafa pet, eles aprendem e ajudam o meio ambiente”.

A orientadora pedagógica, ngela da Costa, também enfatizou a importância do evento para a educação financeira dentro da escola. “A moeda social é uma forma de sustentabilidade ecológica e social, já que as tampas de garrafa pet são recolhidas para serem doadas a uma ONG”, afirmou. A diretora Juliana Rezende acrescentou: "A escola é um ambiente que proporciona muitas aprendizagens. O Brechopping é um espaço de interação de trocas, sobretudo, afetivas".

Além do aprendizado, a atividade serviu para estreitar os laços afetivos, como o do estudante do 6° Ano, Marcus Vinícius Silva Costa, com sua irmã mais nova. Aos 11 anos, ele pensou nela na hora de adquirir seu produto. “Comprei um trenzinho, pois eu já não brinco mais e eu sei que ela gosta de brinquedos grandes e coloridos. Além de reciclar e ajudar o meio ambiente, eu posso proporcionar alegria para a minha irmã”.