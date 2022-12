Apesar da derrota, o Brasil já estava classificado e torcedores aproveitaram a estrutura do local - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 03/12/2022 13:25

Barra Mansa - Na tarde desta sexta-feira (2), o Brasil entrou em campo com a seleção reserva para encarar o time de Camarões pela Copa do Mundo de Futebol. Torcedores que acompanharam a partida na Fazenda da Posse, em Barra Mansa, passaram os 90 minutos de jogo sob tensão devido às falhas da equipe canarinho nas finalizações das jogadas e chutes a gol. O primeiro tempo terminou 0x0. O placar só foi aberto nos acréscimos do segundo tempo, pelo atacante adversário Aboubakar, que acabou expulso do jogo por tirar a camisa durante a comemoração, pois já tinha cartão amarelo.

Apesar do resultado, o Brasil terminou a fase de grupos como líder da chave G na Copa do Mundo e encara na próxima segunda-feira (5) , a partir das 16 horas (horário de Brasília), a Coreia do Sul. Já a Seleção de Camarões volta para casa, com quatro pontos marcados.

O resultado impactou os torcedores que acompanharam a partida, entre amigos e familiares na Fazenda da Posse. Maria Eduarda Siqueira, 25 anos, junto com amigos do curso universitário, foi uma delas. “Embora tenha tido uma desenvoltura superior em campo, o Brasil ficou amarrado na hora de furar a zaga adversária. O resultado do jogo não agradou, em compensação a estrutura organizada aqui na Fazenda da Posse agradou em cheio e viabilizou diversão e entretenimento. Dei boas risadas com meus amigos e aproveitei o chopp artesanal e os food trucks”, contou.

Atento, o aposentado Luiz Carlos da Silva, 69 anos, também prestigiou o evento na Fazenda Posse. “Ainda bem que não tenho problemas cardíacos. Foi duro acompanhar os 90 minutos de jogo. Agora é torcer para que o técnico Tite seja ousado e coloque um time forte e à altura da competição”, disse.

Se no Catar o apito do árbitro finalizou a partida, na Fazenda da Posse marcou o início do show do grupo OP Samba. Segundo o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, a atração foi escolhida especialmente para comemorar o Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro.

"É claro que queríamos celebrar a vitória do Brasil e o Dia do Samba. Como não foi possível combinar essas duas situações, a Fundação Cultura prossegue com a programação elaborada para atender e continuar animando os torcedores. Outros jogos virão e os resultados podem ser surpreendentes", analisou Bravo.