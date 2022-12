Estudantes também tocaram instrumentos junto com professores do ‘Música nas Escolas’ - Felipe Vieira/CCS PMBM

Estudantes também tocaram instrumentos junto com professores do ‘Música nas Escolas’Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 02/12/2022 13:26

Barra Mansa - Estudantes da Escola Municipal Iracema Pamplona Chiesse, no bairro Ano Bom, realizaram nesta sexta-feira (2), uma cantata de Natal. O recital também serviu para a Formação de Orquestra de Cordas e de Coral da unidade de ensino. Participaram de todas as atividades 37 alunos do 1° ano ao 5° Ano do ensino fundamental I e participantes do grupo ‘Dançante’, da instituição. Alguns estudantes também tocaram instrumentos junto com professores do Projeto ‘Música nas Escolas’.

A vice-prefeita Fátima Lima esteve presente na apresentação e ficou muito emocionada. “A esperança é fundamental para o crescimento da criança. Esse trabalho é essencial. Parabenizo a diretora e todas as educadoras por realizarem esta apresentação”.

A diretora-geral da instituição, Viviane Fonseca de Paula, destacou o empenho dos estudantes na atividade. “Estamos iniciando outra realidade e mostramos novos caminhos. Com isto, observamos um grande crescimento de nossos alunos, inclusive já temos alguns em treinamento na sede da Orquestra e alguns serão encaminhados para a Escola Vocacionada à Música no próximo ano letivo”, disse.

O diretor artístico da Escola Vocacionada à Música, Giliade Lima, explica que esta é a conclusão de uma etapa e o início de outra. “Os alunos do 5° ano que se apresentaram hoje saem do Iracema e vão para nossa escola ano que vem para compor as nossas turmas de 6º ano”, comentou.

A aluna Maria Eduarda Coelho, de 10 anos, está cursando o 5°ano e falou que a música para ela é “um sonho”. “Eu toco violino há cinco anos e gosto muito. Meu desejo é me formar tocando o instrumento; carrego isso como o meu sonho”, revelou.

Thaísa Oliveira, mãe da Isabele Victoria, do 3° ano, comentou a importância da música para a sua filha. “A felicidade de conseguir aprender uma nota, um verso e uma música me traz conforto e alegria. A oportunidade acompanha a esperança para ela e isso é importante para o meu sorriso”.

Orquestra de Cordas e Coral

O grupo da Escola Iracema Pamplona Chiesse foi formado logo após a pandemia de Covid-19, com o objetivo de levar aos alunos conhecimentos sobre cultura, o desenvolvimento de habilidades e a descoberta de novos talentos. Os estudantes do projeto participam também das aulas de musicalização com o Projeto Música nas Escolas.

O professor violeiro, Gutemberg Martins, detalhou como acontecem os ensaios dos estudantes. “Fazemos uma aula do 1° ao 5° ano em grupo. Duas vezes por semana os alunos fazem aula individual de instrumento e uma vez por semana uma apresentação prática para o seu desenvolvimento”.

Os professores responsáveis pelos instrumentos da Orquestra de Cordas e de Coral da instituição são: o musicalizador Alessandro Teixeira; o contrabaixista Silvano Heleno; o violeiro Gutemberg Martins; a violinista Roselia Marinho; o instrumentista do Drum Lata, Gabriel Carvalho; o violoncelo Guilherme Aguiar; e o pífaro Eduardo Schelb.