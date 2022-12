Entre os jovens homenageados, alunos das escolas públicas e formandos do Tiro de Guerra - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 02/12/2022 13:32

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa e o Rotary Clube Alvorada realizaram na noite desta quinta-feira (1°), a 5ª edição do 'Jovens Negros de Sucesso'. Com 24 homenageados, o evento encerrou as atividades alusivas ao mês da Consciência Negra e de luta contra o racismo no município.

Entre o público, familiares e amigos dos jovens, a vice-prefeita Fátima Lima; o deputado estadual Jari Oliveira; o vereador Bruno Oliveira; a presidente do COMUPPIR (Conselho Municipal de Promoção de Políticas de Igualdade Racial), Aldjane Prata; a presidente do Rotary Clube Alvorada, Dinah Ottoni Maia; o instrutor-chefe do Tiro de Guerra, 1° sargento Wesley César Santana; a gerente da GEPIR (Gerência de Promoção da Igualdade Racial), Deiviane Costa; o fundador da OICN (Organização e Integração de Consciência Negra), Chiquilin; além de representantes de empresas e do comércio local.

Na abertura do evento, Fátima Lima destacou que a luta antirracista deve acontecer durante todo o ano e envolver toda a sociedade. “Não podemos aceitar que o preconceito e a discriminação de raça continue acontecendo no mundo, principalmente no Brasil onde 54% da população é negra. Desde 2017, Barra Mansa tem implementado diversas iniciativas voltadas para a equidade e a valorização das pessoas negras. Estas ações são realizadas em diversos segmentos e também nas escolas, por meio do Projeto Afro Saberes, pois acreditamos que a educação é o principal pilar de transformação e de formação de novos conceitos e atitudes”.

O deputado Jari Oliveira destacou que a luta diária pela igualdade e equidade entre as pessoas envolve ainda a inclusão social.

Para Dinah Maia, a iniciativa perpassa a questão política. “Firmamos uma parceria com a Prefeitura, por meio do gabinete da vice-prefeita, de apoiar os Jovens Negros de Sucesso, garantindo assim, que independente do gestor público, o evento terá continuidade em nossa cidade. Esta é uma maneira de ajudar a reparar os danos sofridos pela população negra ao longo da história do Brasil”, disse.

Reconhecimento

Entre os jovens homenageados, alunos das escolas públicas e formandos do Tiro de Guerra Barra Mansa foram reconhecidos pelos exemplos de superação e força. Ao todo, 24 jovens foram selecionados para receber os certificados, além de brindes como uma bolsa de estudos integral oferecida pela Microlins e descontos para o Ensino Superior pela UniFaa.

Confira quem foram os homenageados:

Mike Anderson da Silva

Isaac Felipe da Silva

Bruno Francisco Gomes da Silva

João Victor dos Santos Valvêrde Costa

Marlon Moura Marques

Caio Braga Gabriel

Julia Eduarda Oliveira da Silva

Jonathan Gabriel Oliveira da Silva

Moisés Bonifácio Carvalho

Gabriel de Carvalho Nunes Corrêa

Carlos Eduardo de Oliveira

Marcello Santos Alfredo

Jônatas Thomé

Israel Luis de Oliveira Viana

Thais Rodrigues de Andrade

Fagner Teodoro Bulhões da Costa

Júlia Heloiza dos Santos

Anna Júlia de Almeida Nery

Pâmela Diogo

Igor Sebastião Moreira

Dyeine de Oliveira Ramos

Rute Pereira

Marcelo de Souza

Mariana Tereza da Conceição do Carmo