Eliminação das gaiolas foi feita com ajuda de rolo compactador fornecido pelo Saae-BM - Paulo Dimas/CCS PMBM

Eliminação das gaiolas foi feita com ajuda de rolo compactador fornecido pelo Saae-BMPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 05/12/2022 20:45

Barra Mansa - A Guarda Ambiental de Barra Mansa, em parceria com a Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), realizou na manhã desta segunda-feira (5), a destruição de 90 gaiolas de pássaros. As jaulas apreendidas são o resultado das operações feitas ao longo do ano contra o tráfico ilegal de animais silvestres.

Durante 2022, a Guarda Ambiental recebeu 45 denúncias contra apreensão de pássaros silvestres em cativeiro sem autorização. No total, 117 pássaros foram apreendidos e destinados ao Centro de Triagem do Ibama, localizado em Lorena, São Paulo.

As gaiolas ficam retidas até o remanejamento completo dos animais. Em seguida, elas ficam detidas para destruição. A eliminação das jaulas foi possível com a ajuda do rolo compactador fornecido pelo Saae-BM.

O gerente de Fiscalização da SMMADS, Felipe Rodrigues, explica que, ao manter em cativeiro animais da fauna silvestre sem autorização, há penalização com multa. “As multas para animais não constantes em listas oficiais de risco são de R$ 500, e para os que estão em listas dos ameaçados de extinção são de R$ 5 mil”, explicou.

Os pássaros em situação irregular podem ser entregues voluntariamente aos órgãos ambientais competentes, como a Guarda Ambiental, com o objetivo de evitar a aplicação das sanções previstas em lei.

Para denúncias ou mais informações junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o contato pode ser feito através do número (24) 2106-3408.