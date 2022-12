Além do Cacique de Ramos, grupos regionais se apresentaram para comemorar Dia Nacional do Samba - Chico de Assis/CCS PMBM

Além do Cacique de Ramos, grupos regionais se apresentaram para comemorar Dia Nacional do SambaChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 04/12/2022 16:28

Barra Mansa - Quem marcou presença no Calçadão Dama do Samba de Barra Mansa neste sábado (3), pôde desfrutar de uma programação repleta de animação, clima de carnaval e muita música boa no município. Com show marcado para às 20h, o Cacique de Ramos, tradicional bloco carnavalesco do Rio de Janeiro e atração principal da data, garantiu a alegria e a festa de centenas de pessoas que foram ao local. O evento foi realizado pela Fundação Cultura (FCBM) com apoio da prefeitura, em homenagem ao Dia Nacional do Samba, que foi instituído em 1964, através da Lei nº 554, sendo comemorado anualmente no dia 2 de dezembro.

Os moradores foram agraciados com uma boa roda de samba desde às 14h, quando vários grupos do sul fluminense puderam iniciar as suas apresentações e esquentar a população até a atração principal do dia: o Cacique de Ramos. Durante o show, as pessoas foram agraciadas com um extenso repertório e um clima adiantado de carnaval e festa. Além das músicas, todos puderam contar com um evento muito organizado, com segurança, conforto, praça de alimentação e brinquedos no Corredor Cultural para as crianças.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, esteve presente na noite e falou sobre a importância de chamar um grupo tão renomado no mundo da música para Barra Mansa e a importância destes eventos para a cidade. “Podemos celebrar o Dia Nacional do Samba com uma festa maravilhosa e um verdadeiro clima de carnaval para quem esteve presente no Calçadão Dama do Samba neste sábado. Cacique de Ramos simplesmente faz parte da história do samba brasileiro e é uma honra recebermos este grupo tão importante no repertório musical do país”, pontuou Bravo, destacando que Barra Mansa foi a primeira cidade da região que recebeu o grupo carnavalesco.

“Fomos agraciados com a presença do Cacique de Ramos aqui na nossa cidade e é um orgulho poder dizer que somos os primeiros da região sul fluminense a recebê-los. Fomos contemplados com um verdadeiro carnaval fora de época, com mestres de bateria, cavacos, passistas, e todos os detalhes que puderam transformar o Calçadão em uma verdadeira avenida carnavalesca. O show foi perfeito”, disse.