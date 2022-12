Feira conta com 100 artesãos em revezamento para comercializar artigos natalinos, enfeites, doces e outros - Paulo Dimas/CCS PMBM

Feira conta com 100 artesãos em revezamento para comercializar artigos natalinos, enfeites, doces e outrosPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 05/12/2022 21:34

Barra Mansa - Durante o mês de dezembro, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, através da Gerência de Turismo, promove a Feira de Artesanato Edição Especial de Natal. O evento começou nesta segunda-feira (5), na Rua Monsenhor Costa, ao lado da Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro, e continua até o dia 24, sempre das 9h às 19h.

De acordo com a gerente de Turismo da secretaria, Bhella Santos, a Feira Especial de Natal tem como objetivo fomentar o artesanato no município, gerando emprego e renda e apoiando a atuação de microempreendedores, artesãos e artistas da cidade.

“O artesanato como um fator econômico é um salva-vidas social. Dessa forma, a produção do trabalho manual acaba por se mostrar como uma alternativa a muitas famílias e complementando a renda no final do mês. Aqui em Barra Mansa não é diferente. A Economia Criativa é valorizada com qualificação, locais públicos para exposição de produtos artesanais, entre outras coisas”, disse a gerente, informando ainda sobre uma novidade da edição da feira em 2022. “Todos os dias, além de presencial, a feira vai acontecer no modo virtual, com lives diárias fazendo um tour pelo evento e contatando diretamente os artesãos. Dessa forma, as pessoas poderão fazer seus pedidos através dos contatos que serão exibidos nas lives”.

Bhella informou ainda que atualmente há cerca de 700 artesãos cadastrados, sendo que mais da metade deles têm a Carteira Nacional do Artesão. “E para 2023 temos políticas públicas voltadas para o artesanato”, comentou.

A Feira de Natal conta com 100 artesãos em revezamento para comercialização de artigos natalinos, enfeites para casa, bonecos, doces e biscoitos gourmet, entre outros itens de artesanato. Uma das artesãs participantes é Paula Almeida, que comercializa os suspiros que produz. “Estamos bem confiantes e com ótimas expectativas para a feira. Acreditamos que a movimentação vai ser boa e, se Deus quiser, este ano vai ser bem melhor do que no ano passado”, comentou.

Outra vendedora presente é Benedita Maria Reis, que vende itens de costura criativa, incluindo peças de Natal, caminhos de mesa, panos de prato e toalhas. “Já participei nos anos anteriores e sempre consegui superar minhas expectativas. Este ano vai ser melhor ainda”, disse a artesã.

Mais informações sobre o trabalho da Gerência de Turismo podem ser obtidas pelo telefone (24) 2106-3480 e pelo e-mail turismopmbm@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.