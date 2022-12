Apesar da ampla divulgação, muitos munícipes ainda não tomaram todas as doses programadas - Paulo Dimas/CCS PMBM

Apesar da ampla divulgação, muitos munícipes ainda não tomaram todas as doses programadasPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 05/12/2022 21:48

Barra Mansa - Manter-se em dia com a vacinação é importante para a saúde de cada um, principalmente as doses contra o Covid-19, que podem amenizar os sintomas e evitar complicações. Apesar da ampla divulgação do calendário de vacinas e diversas propagandas sobre a importância da imunização, muitos munícipes ainda não tomaram todas as suas doses programadas, atrasando os seus esquemas vacinais e prejudicando a si mesmos.

Confira abaixo como está o esquema vacinal contra covid-19 no município:

- 1ª Dose: população a partir de 6 meses de idade;

- 2ª Dose: agendadas;

- 3ª Dose: para maiores de 12 anos que tomaram a segunda dose até quatro meses antes;

- 4ª Dose: para pessoas a partir de 18 anos, obedecendo ao intervalo de quatro meses entre a terceira e quarta doses;

- 5ª Dose: para pessoas imunocomprometidas a partir de 18 anos, obedecendo ao intervalo de quatro meses entre a quarta e quinta dose.