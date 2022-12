Publicado 05/12/2022 21:40

Barra Mansa - Para garantir a magia e o encanto característicos do Natal, a prefeitura de Barra Mansa através da Fundação Cultura de Barra Mansa, preparou uma programação especial para a abertura oficial da festividade no município.

Com início às 19h desta quarta-feira (7), o Papai Noel passará pela Avenida Domingos Mariano e Joaquim Leite, e ficará na Praça da Liberdade, na região central da cidade. Além da figura natalina em seu trenó, vários grupos estarão acompanhando o trajeto, como o Projeto Dança & Magia, o Grupo Arte em Missão e Cia Teatral Calegari e a Banda Sinfônica do Projeto Música nas Escolas. O evento é gratuito e a classificação é livre.

SERVIÇO

Abertura do Natal de Barra Mansa

Data: 7 de dezembro (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite e Praça da Liberdade, Centro