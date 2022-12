Policiamento receberá reforço nas áreas comerciais do Centro, Ano Bom, Santa Clara e Vila Nova - Chico de Assis/CCS PMBM

Barra Mansa - O comandante do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Marcelo Moreira Malheiros, e sua equipe apresentaram na tarde desta terça feira (6), no auditório da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e de Prestadores de Serviços de Barra Mansa), a Operação de Policiamento Ostensivo Complementar voltada para as festas de fim de ano. Neste período, a segurança receberá um reforço de 60% sobre o policiamento ordinário (diário), nas áreas comerciais do Centro da cidade e dos bairros Ano Bom, Santa Clara e Vila Nova.

De acordo com o comandante, os agentes da segurança complementar atuarão em dois horários: de 13 às 21 horas e de 21 às 02:00. "A finalidade é inibir a criminalidade, principalmente os roubos a transeuntes e estabelecimentos comerciais, bem como coibir as rotas de fuga, que em geral é a própria comunidade do criminoso ou a Rodovia Presidente Dutra. Também reforçaremos o número de viaturas e motocicletas em circulação”, relatou o comandante.

Ainda segundo o coronel Malheiros, após o início das operações, no próximo dia 12, serão analisadas a mancha criminal e havendo necessidade o plano de reforço na segurança pode ser alterado para outras localidades. "Caso haja migração dos criminosos para outros bairros, o policiamento sofrerá modificações".

O prefeito Rodrigo Drable acompanhou a apresentação da operação. “Nossa expectativa é uma maior segurança na cidade. O coronel Malheiros tem sido extremamente solícito, porém acredito que temos que atuar conjuntamente se quisermos resolver alguns problemas. Por exemplo, eu atribuo ao movimento da venda de crack boa parte das situações que enfrentamos relacionadas à segurança. A gente não tinha registros de problemas decorrentes do crack, agora a cidade tem três pontos de venda que precisam acabar. Em 2017, quando assumi a prefeitura, havia um histórico de zumbis provocados pela venda de crack. A gente resolveu o problema na época, mas infelizmente, nos dias atuais, está retornando. Eu sei das dificuldades que o 28º Batalhão de Polícia Militar sofreu com a diminuição do efetivo e isso impactou gravemente a 2ª CIA (responsável pelo policiamento em Barra Mansa). Estou à disposição do CPA para trabalhar e trazer um efetivo maior ao município”, disse o prefeito.

Drable ainda acrescentou a necessidade de implementar ações mais contundentes no combate ao crack. “Os arrombamentos têm sido realizados por esses usuários de crack. Entendendo que o comércio de Barra Mansa é o coração da cidade e que o pagamento do décimo terceiro injeta uma quantia expressiva no segmento e aumenta o número de cidadãos em circulação, precisamos ter uma ação conjunta da Guarda Municipal, Polícia Civil e da Polícia Militar”.

O presidente da Aciap-BM, Matheus Gattás, reforçou a necessidade das ações. “Com as festas de fim de ano, o comércio e a população ficam mais suscetíveis aos roubos e furtos”.

A apresentação foi acompanhada por diversos comerciantes barramansenses, a vice-prefeita Fátima Lima, o delegado titular da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), Flávio Narciso, além de representantes da CDL-BM (Câmara de Dirigentes Lojistas), Aciap-BM, Sicomércio, Câmara de Vereadores, Conselho Comunitário de Segurança Pública, e secretários da administração municipal.



Horário ampliado

Esta semana, segundo informações do Sicomércio, o comércio de Barra Mansa já está funcionando em horário ampliado até às 19 horas. No próximo domingo (11), as lojas também estarão abertas visando melhor atender aos consumidores. A partir do dia 12, haverá novo ajuste no horário, podendo o funcionamento do comércio se estender até às 21 horas.