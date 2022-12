Entre os produtos estavam colchões, ventiladores, e computadores; outros equipamentos chegam no próximo mês - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 06/12/2022 18:20

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (SMASDH) de Barra Mansa realizou nesta terça-feira (6), a entrega da primeira remessa de produtos ao Lar da Sabedoria e Fraternidade – Lígia Moraes Sampaio, no bairro da Estamparia. Entre os produtos: 60 colchões, 30 ventiladores, três computadores, dois multiprocessadores e duas batedeiras. No início do próximo ano mais itens serão destinados à entidade: aparelhos de ar-condicionado, câmera de segurança, climatizador, lavadora de roupas, televisões, cama beliche, ventilador, projetor multimídia e outros.

O secretário interino da pasta, Fanuel Faria, ressaltou a sensibilidade da emenda e da distribuição rápida dos produtos. “É muito importante diminuir o sofrimento da terceira idade. E essa é a missão da Assistência Social, através de determinação do nosso prefeito Rodrigo Drable, que é proporcionar alegria e diminuir o sofrimento daqueles mais carentes”, disse.

A enfermeira e coordenadora da instituição, Cláudia Salvio, destacou que toda doação é muito bem-vinda. “A nossa realidade é diferente, o que estamos recebendo hoje está se somando ao que nós já temos. Vamos renovar tudo para melhorar ainda mais a qualidade de vida para os idosos”, disse.

A vereadora Rayane Braga compareceu à entrega representando o deputado federal Delegado Antônio Furtado – autor da emenda parlamentar de R$ 60 mil que viabilizou as doações. “O deputado faz parte da Comissão para os Idosos na Câmara e estes produtos chegam hoje em um momento oportuno. Fico muito feliz por fazer parte disso e de estar representando um deputado que é tão atuante na região do nosso Sul Fluminense”, afirmou.