Expediente das repartições públicas municipais será das 8h às 11h - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 07/12/2022 20:14

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Governo, informa que nesta sexta-feira (9) - dia do jogo do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo 2022, contra a Croácia - o expediente das repartições públicas municipais será reduzido das 8h às 11h.