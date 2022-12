Prefeito Rodrigo Drable participou da entrega dos óculos nesta sexta (9) - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 09/12/2022 19:42

Barra Mansa - A Fábrica de Óculos de Barra Mansa realizou na manhã desta sexta-feira (9), a distribuição de mais 100 unidades para os moradores da cidade. A nova remessa foi destinada a crianças e idosos e foi entregue pelo prefeito Rodrigo Drable. A vice-prefeita Fátima Lima e o gerente da unidade, Joel Valcir, também estiveram presentes. Mais de 6 pares de óculos já foram confeccionados no local de forma gratuita aos munícipes.

Rodrigo Drable ressaltou que a cada entrega de óculos realizada é a concretização de um antigo sonho para Barra Mansa. “Esse projeto vem de muito tempo e nos gera muita alegria e satisfação, pois vemos o grande auxílio que prestamos à nossa população. As crianças e os idosos têm tido dificuldades em realizar tarefas do cotidiano, como enxergar o quadro na sala de aula e ler a bula dos remédios. Estamos solucionando problemas, promovendo o bem-estar a cada um”, disse o prefeito.

A vice-prefeita Fátima Lima falou sobre a importância dos equipamentos de visão para a população. ”Ficamos muito felizes em poder atender as crianças e os idosos, dando mais qualidade de vida para eles”.

O gerente da Fábrica de Óculos, Joel Valcir, destacou a grande demanda e a capacidade de produção. “Nós estamos entregando hoje mais 100 unidades para os munícipes e nossa demanda é crescente. Mas, graças à nossa equipe e ao empenho do prefeito e de sua equipe de governo, conseguimos cumprir prazos e contribuir com a qualidade de vida de nossa população”.

Um dos beneficiados foi Valmério de Azevedo Franco, 85 anos, que elogiou o projeto da prefeitura. “Temos que agradecer muito à administração de Barra Mansa, ao prefeito Rodrigo Drable, e a toda a equipe da Fábrica de Óculos por nos proporcionar esse momento. Com certeza esses óculos ajudarão muito a todos nós”. Também participaram da cerimônia de entrega o secretário de Governo, Fanuel Fernando; o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu; além dos vereadores Jefferson Mamede, Waguim e Cristina Magno.

Quem pode solicitar?

Podem ter acesso ao serviço estudantes da rede pública municipal de ensino e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de pessoas assistidas pelo Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos, do Asilo Vila Vicentina e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). A Fábrica de Óculos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no pátio da Prefeitura de Barra Mansa – Rua Luís Ponce, n° 263, Centro.