Estudantes do 9º Ano do Ciep 485 - Escola Vocacionada à Música, no bairro Bom Pastor, realizaram a encenação - Chico de Assis/CCS PMBM

Estudantes do 9º Ano do Ciep 485 - Escola Vocacionada à Música, no bairro Bom Pastor, realizaram a encenaçãoChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 09/12/2022 19:29

Barra Mansa - Estudantes do 9º Ano do Ciep 485 - Escola Vocacionada à Música, no bairro Bom Pastor, realizaram na tarde desta quinta-feira 8, uma encenação da peça Romeu e Julieta. O evento aconteceu no Parque da Cidade e toda produção musical e artística foram realizadas pelos próprios estudantes, sob a coordenação do arte-educador, Danilo Nardelli.

A diretora Saionara Maciel ressaltou que “a importância da música no contexto escolar, o que com certeza estimula o contato com as diferentes linguagens, contribuindo para a sociabilidade, democratização e acesso à arte. Estamos trilhando caminhos que reconheçam nossos alunos como verdadeiros protagonistas, tomando como viés educativo a música e a expressão artística em toda sua amplitude”.

O diretor Artístico da unidade Escolar, Giliade Lima, também enfatizou que a música, como arte, proporciona a interação entre os alunos, facilitando o trabalho em equipe, o que pode ser observado perfeitamente na condução desse trabalho, pois um grupo de alunos trabalhou como atores e outro atuou como músico.

O professor de Arte, Danilo Nardelli, idealizou com os alunos esse espetáculo e falou sobre como é trabalhar com a arte. “É muito enriquecedor. Nossos alunos podem trabalhar sua expressão, a timidez e trabalho em equipe, habilidades muito importantes na formação de nossos jovens. Ainda colaborar com a autoestima e autonomia. Acredito que eles saíram da apresentação com uma grande satisfação e orgulho do que construímos juntos”.

A aluna Júlia Paula, de 15 anos, fez o papel de Julieta e comentou sobre a oportunidade de fazer a peça. “É muito gratificante participar do teatro; é uma experiência maravilhosa conseguir aprender todos os dias com a arte”.

O secretário de Educação, Marcus Barros, elogiou todo o projeto e agradeceu a todos que tornaram esta apresentação possível. “Estamos muito felizes em ver que os nossos alunos estão podendo se desenvolver de diversas formas em seu aprendizado com grande excelência. Deixo aqui meus parabéns pelo trabalho dos professores e tenho certeza que estas atividades vão engrandecer muito o futuro dos nossos estudantes”, afirmou Marcus.