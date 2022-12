Publicado 09/12/2022 20:22

Barra Mansa - Policiais militares trocaram tiros com um suspeito na manhã desta quinta-feira (8), na Vila Coringa, em Barra Mansa. De acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais, o homem estava em atitude suspeita na Rua Rio Grande do Sul, e ao ser abordado, sacou uma arma da cintura e atirou contra os policiais, que revidaram.

Para fugir, o homem pulou no Rio Paraíba do Sul, e não foi mais visto pelos policiais militares, que afirmaram no registro não saber se ele foi atingido pelos disparos. Os PMs soltaram um alerta para que outras guarnições e a Sala de Operações da Polícia Militar fiquem atentas sobre o registro de algum baleado em hospitais da região. O caso foi registrado na 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).