Publicado 09/12/2022 19:56

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) divulgou nesta sexta-feira (9), a sua programação de limpeza para este fim de semana (dias 10 e 11). As atividades têm o intuito de promover qualidade de vida para os munícipes, evitar a proliferação de doenças e preservar o meio ambiente, sendo realizadas diariamente por vários bairros da cidade.

Nesta sexta, os serviços de capina, raspagem de sarjetas, roçagem, limpeza de bueiros e pintura de meio fios foram feitos nos seguintes locais: Região Leste; Vista Alegre; Roberto Silveira; Verbo Divino; Ano Bom; Barbará e Nova Esperança.

Os serviços de hoje também contaram com a coleta de volumosos, que atingiram os bairros Centro; Verbo Divino; Vista Alegre; Ano Bom e Santa Rosa. Por fim, a autarquia realizou serviços de coleta de terra, entulho e lama no bairro Vista Alegre, fez a limpeza e abastecimento de banheiros químicos no Centro e a limpeza de córregos no bairro Cotiara.

O Saae-BM está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. O telefone para mais informações é: (24) 3512-4333.

Confira a programação de limpeza neste sábado e domingo:

SÁBADO (10/12):

CAPINA, RASPAGEM DE SARJETAS, ROÇAGEM, LIMPEZA DE BUEIROS E PINTURA DE MEIO FIOS:

1- Roberto Silveira (Rua Demerval Pimenta, Flavio M. Gonçalves, Laercio e outras);



COLETA DE VOLUMOSOS:

1- Albo Chiesse;

2- Centro (Rua Cristóvão Leal e Santos Dumont);

3- Roberto Silveira (Rua Flavio M. Gonçalves, Laércio e outras);

4- Vista Alegre (Cristiano dos R. Meirelles e outras ruas);

COLETA ESPECIAL DE LIXO:

1- Vista Alegre (Rua Cristiano dos Reis Meireles).

2- Região Central.(Corredor Cultural, praças e atras da Câmara).

INSTALAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E CONTENTORES:

1- Vista Alegre (Rua Cristiano dos Reis Meireles - Domingo de Compras);

LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS:

1- Centro (Junto ao CEOSP);

2- Centro (Praça da Liberdade);

3- Corredor Cultural.

4- Beira Rio (atrás da Câmara);

5- Vista Alegre (Rua Cristiano dos Reis Meireles).

VARRIÇÃO ESPECIAL:

1- Região Central

2- Corredor Cultural

3- Beira Rio (Atrás da Câmara de Vereadores);

4- Vista Alegre (Rua Cristiano dos Reis Meireles).



DOMINGO (11/12)

CAPINA, RASPAGEM DE SARJETAS, ROÇAGEM, LIMPEZA DE BUEIROS E PINTURA DE MEIO FIOS:

1- Roberto Silveira (Rua Demerval Pimenta, Flavio M. Gonçalves, Laércio e outras);



COLETA DE VOLUMOSOS:

1- Albo Chiesse;

2- Roberto Silveira ( Rua Flavio M. Gonçalves, Laércio e outras);

3- Vista Alegre (Cristiano dos R. Meireles e outras ruas);

COLETA ESPECIAL DE LIXO:

1- Vista Alegre (Rua Cristiano dos Reis Meireles).

2- Região Central.(Corredor Cultural, Praças e atras da Câmara).

LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS:

1- Centro (Junto ao CEOSP);

2- Centro (Praça da Liberdade);

3- Corredor Cultural.

4- Beira Rio (atrás da Câmara);

5- Vista Alegre (Rua Cristiano dos Reis Meireles - Domingo de Compras).

VARRIÇÃO ESPECIAL:

1- Região Central;

2- Vista Alegre (Cristiano dos Reis Meireles);

2- Corredor Cultural.