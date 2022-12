Além das lojas abertas, moradores ainda puderam contar com food trucks e brinquedos para a criançada - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 11/12/2022 21:38

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, realizou neste domingo (11), a última edição do Domingão de Compras de 2022. O evento, que conta com o apoio da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap-BM), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sicomércio, visa estimular o comércio local com a abertura de lojas em um dia em que a maioria das pessoas tem mais facilidade de realizar compras. Além disso, os moradores ainda podem contar com food trucks e brinquedos para a criançada.

Durante a última edição deste ano, realizada na Vista Alegre, o trânsito na Rua Cristiano Reis Meirelles foi interrompido e os agentes da Guarda Municipal trabalharam na orientação dos condutores.

Apesar das altas temperaturas, a população não deixou de comparecer e os comerciantes viram com bons olhos essa nova oportunidade de contato com os clientes. Uma delas é Maria Eduarda. Proprietária da Duda Modas, ela aproveitou para colocar alguns itens em promoção.

“Está sendo uma boa experiência para a gente. É a segunda vez que participo. Hoje é um dia a mais para conseguirmos uma renda maior, ainda mais neste fim de ano”, contou. Outra participante foi Luana Vieira, dona da Ótica São Porto. Ela falou sobre o aumento do movimento nesta nova edição do Domingão.

“É muito importante contar com esse apoio das entidades para nos dar mais credibilidade. Tivemos um aumento de clientes e isso nos ajuda a colocar o estoque pra fora e ter giro”.

O secretário Bruno Paciello também marcou presença e destacou o papel da Prefeitura em incentivar o comércio da região.

“Este último Domingão de Compras do ano foi incrível, um dia lindo para podermos confraternizar e, automaticamente, girar a economia local. O mês de dezembro é um mês importante para o comércio e, com esse evento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico cumpre seu planejamento estratégico de descentralizar e dar suporte e sustentação ao comércio, tanto da Região Leste quanto da Vila Nova e da Vista Alegre”, concluiu.