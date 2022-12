Público cantou sucessos do compositor, como ‘Romaria’, ‘Tocando em Frente’ e ‘Dadá Maria’ - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 11/12/2022 20:25

Barra Mansa - Com uma carreira de mais de 50 anos, o cantor e compositor Renato Teixeira se apresentou para um público de cerca de três mil pessoas na noite deste sábado (10), no Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus Francisco, no Centro de Barra Mansa. O músico é autor e intérprete de canções marcantes da cultura popular brasileira, como ‘Romaria’, ‘Tocando em Frente’ e ‘Dadá Maria’.

O evento faz parte da programação especial de fim de ano promovida pela prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura. Quem compareceu ao local pôde contar com uma estrutura muito bem preparada, incluindo praça de alimentação, brinquedos para a criançada e segurança especializada.

O público tinha pessoas de todas as idades, em um clima de descontração, apreciando música de qualidade. O morador Alvanir dos Santos esteve no local com a esposa e elogiou o evento.

“Gostei muito do show, ambiente muito tranquilo e um repertório que todos cantavam. Foi emocionante. E o Renato conversava com o público, interagia. Achei demais”, comentou.

No sábado, mais cedo, ainda houve a apresentação da dupla Dinho e Dill. Já no próximo dia 17, a grande atração do Calçadão Dama do Samba vai ser a cantora Sandra de Sá.