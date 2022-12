Pagamento da segunda parcela do 13o dos servidores irá injetar mais de R$10 milhões na economia local - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 12/12/2022 16:55

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa adianta nesta terça-feira (13), a segunda parcela do 13° salário de todos os servidores municipais, ativos e inativos, e dos funcionários do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa). O pagamento irá injetar cerca de R$ 10,5 milhões na economia local. O prazo legal para o depósito total é até o dia 20 de dezembro. A primeira parcela foi paga no dia 10 de junho. Os adiantamentos são fruto do esforço conjunto dos setores do governo municipal para reduzir gastos e aumentar a arrecadação.

O secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, destacou que o esforço conjunto de todos os setores do governo municipal permitiu driblar as dificuldades econômicas e manter o compromisso com os servidores.

“Conseguimos efetuar os pagamentos antecipadamente e temos a consciência de provisionar um valor para adiantar esse 13°, injetando na economia da cidade R$ 10,5 milhões, aproximadamente. Isso é reflexo de muito trabalho, compromisso e respeito com a cidade de Barra Mansa e com os servidores, que poderão ter melhores festas neste fim de ano”, destacou Leonardo.

O secretário municipal de Administração, Gabriel Ramos Resende, destaca que todos os 4.942 servidores ativos e 2.633 inativos (7.575 ao todo) receberão a segunda parcela nesta terça-feira. “O esforço em conjunto nos possibilita pagar as folhas salariais antecipadamente, cerca de uma semana antes do prazo, a cada mês. Através disso, também foi possível creditar a primeira parcela do 13º em junho e a segunda em 13 de dezembro”, disse Gabriel.

O prefeito Rodrigo Drable destacou o empenho de todos os setores do governo municipal para superar as dificuldades financeiras enfrentadas, reduzindo gastos e aumentando a arrecadação.

"Quando assumimos a prefeitura, os salários e os precatórios não eram pagos em dia, nem os fornecedores. Isso sacrificava a todos. Mas através de muito trabalho, conseguimos estabelecer fluxos e garantir que os pagamentos fossem feitos até antes do vencimento. Dentro dos ajustes necessários, conseguimos cumprir nossa obrigação, que é garantir o direito do servidor. Não se comemora o fato de cumprir uma obrigação, mas diante das graves dificuldades que nós enfrentamos, este fato se torna realmente importante”, afirmou Drable.