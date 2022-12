Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado na Rua Pinto Ribeiro, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 12/12/2022 15:52

Barra Mansa - A direção do Hemonúcleo de Barra Mansa está convocando a população para ajudar a repor o estoque sanguíneo do município. No último levantamento, os tipos A e O positivo (+) estavam em nível crítico, o que coloca a direção da unidade em estado de alerta, pois a demanda aumenta no final de ano. Fatores relacionados a viagens e acidentes, como Natal, Réveillon e férias escolares, contribuem para a maior necessidade. Os demais tipos sanguíneos estão em níveis satisfatórios.

A captadora de doadores do Hemonúcleo, Cláudia Maria, revela que o número de doações cai muito nesta época do ano. “Isso acontece nessa época do ano, dezembro e janeiro ficam com a captação muito abaixo do nível esperado. E como os tipos A e O positivo são muito utilizados, se nada se alterar, esses tipos vão ficar em estado crítico”, explicou Cláudia.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade. No caso dos idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, não ingerir alimentos gordurosos 4 horas antes da doação, pesar acima de 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 24 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no Centro.