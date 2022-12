Bailarinas foram premiadas na última edição do Festival Tons da Dança, realizado em novembro - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 13/12/2022 19:50

Barra Mansa - Na manhã desta terça-feira (13), a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, recebeu em seu gabinete as bailarinas premiadas na última edição do Festival Tons da Dança, realizado na cidade em novembro. Participaram da última edição quatorze jovens atendidas pelo Instituto Universo Acreditar, que faz parte do projeto Música nas Escolas.

As alunas Antônia Pedrosa, de 8 anos, e Raquel de Souza, de 10, ganharam em 1º lugar na categoria solo; já as adolescentes Maria Clara Oliveira e Maria Vitória Santos foram premiadas como melhor dupla; os grupos infantil e infantojuvenil também conquistaram a primeira posição da categoria.

A jovem Maria Clara Oliveira, de 16 anos, dança desde os 3 anos e participa das aulas no instituto há oito meses. “Uma amiga da minha mãe me indicou o projeto. Eu cresci dançando e quero seguir essa carreira. Além da experiência da competição, isso serve como um estímulo e para eu ver que tenho potencial”, comentou a jovem, que, assim como sua parceira de dupla, recebeu uma bolsa em uma academia particular.

Responsável há 10 anos pelas aulas de dança do Instituto Universo Acreditar, a professora Sônia Pacciello também foi premiada no último Tons da Dança, como melhor coreógrafa. Segundo ela, atualmente o projeto oferece aulas de dança, gratuitas, para cerca de 120 alunos, vindos de diferentes bairros e que vão dos 3 aos 70 anos de idade.

“Tenho uma expectativa grande com as alunas porque vejo como elas se dedicam bastante. Tudo que é proposto elas estão dispostas a fazer. Eu vejo o potencial, mesmo quando elas se sentem inseguras ao ter contato com companhias que têm mais recursos. Eu falo pra elas: vocês têm a garra, a vontade e o talento. Isso conta muito. Humildade vem em primeiro lugar”, comentou.

Sônia ressaltou que as jovens bailarinas premiadas são crianças e adolescentes de escola pública, que poderiam não ter acesso a aulas de balé por conta do custo. “Tudo o que fazemos é com força de vontade. Eu creio que isso vai contribuir para o desenvolvimento pessoal dessas meninas”, disse a professora, que também recebeu um certificado de reconhecimento das mãos da vice-prefeita Fátima Lima.

Fátima é madrinha do Instituto Universo Acreditar e destacou a garra da professora Sônia e o desempenho bem-sucedido de suas alunas.

“Eu tenho o maior orgulho desse projeto e estou nele desde o início. O caminho do sucesso não é fácil, mas as pessoas que persistem podem chegar. Eu trouxe vocês aqui hoje pra poder dizer como nós nos orgulhamos de ter vocês em nosso município. Vocês representam e levam o nome de Barra Mansa quando competem em outras cidades. Eu gosto de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Precisamos ter pessoas que nos inspiram, como é o caso da professora Sônia”, apontou. Mais informações sobre o trabalho do Instituto Universo Acreditar podem ser vistas no site: www.universoacreditar.weebly.com.