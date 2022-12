Suspeito furtou bicicleta que estagiário havia deixado destrancada, dentro do pátio da prefeitura - Chico de Assis/ Arquivo CCS PMBM

Suspeito furtou bicicleta que estagiário havia deixado destrancada, dentro do pátio da prefeituraChico de Assis/ Arquivo CCS PMBM

Publicado 14/12/2022 17:21

Barra Mansa - A Guarda Municipal de Barra Mansa apreendeu na manhã desta quarta-feira (14), um suspeito de furtar uma bicicleta dentro do pátio da Prefeitura na última segunda-feira (12). A bicicleta pertencia a um estagiário, que a deixou no local, destrancada. Um funcionário viu a ação, mas não se deu conta de que se tratava de um furto. Na manhã de terça-feira, o suspeito passou em frente ao local e foi reconhecido pelo mesmo servidor.

Além do testemunho da vítima, as imagens de câmeras de segurança da prefeitura permitiram o reconhecimento e o suspeito do furto foi apreendido. Ele portava um alicate que poderia ser usado para novos crimes.

A bicicleta roubada na segunda-feira não foi recuperada, mas o boletim de ocorrência foi realizado na 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa). O suspeito foi conduzido à unidade policial pelo guarda municipal inspetor Carlos Augusto, juntamente dos policiais militares sargento Anderson e cabo Henrique Carvalho.