Evandro Mello (no meio, de blusa xadrez) encontrou na arte sua principal forma de expressãoDivulgação/CCS PMBM

Publicado 14/12/2022 15:55

Barra Mansa - A Galeria Clécio Penedo, no Palácio Barão de Guapy, em Barra Mansa, recebeu na noite desta terça-feira (13), a abertura da exposição ‘Expressão da Natureza’. Com o objetivo de aproximar a natureza das pessoas que vivem nos centros urbanos, o artista Evandro Mello apresenta obras com cenas da cidade onde a natureza se faz presente. A mostra poderá ser conferida até o dia 9 de janeiro de 2023, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; e aos sábados e domingos, das 9h às 15h.

“A ocupação da galeria chega ao fim da temporada 2022 com a exposição do Evandro. Esta é uma mostra muito especial porque ele é uma pessoa que encontrou na arte sua principal forma de expressão. Podemos ver sua comunicação e desenvolvimento como ser humano nas telas que estão expostas”, destacou o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo.

SERVIÇO

Exposição Expressão da Natureza

Visitação: de 14/12 a 09/01/2023

Hora: 8h às 17h (seg a sex) e 9h às 15h (sáb e dom)

Local: Galeria Clécio Penedo (Palácio Barão de Guapy) – Corredor Cultural, Centro

Agendamento: @culturabarramansa