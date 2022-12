Os cursos técnicos - que têm uma duração total de 18 meses - são gratuitos - Divulgação/CCS PMBM

Os cursos técnicos - que têm uma duração total de 18 meses - são gratuitosDivulgação/CCS PMBM

Publicado 14/12/2022 17:56

Barra Mansa - O Colégio Municipal Washington Luiz realizou nesta terça-feira (13), uma formatura para os alunos do 3° Módulo do Curso Técnico em Administração. Um total de 56 alunos se graduou, na cerimônia de formatura realizada no Clube Municipal, às 19h. A diretora da unidade, Géssika Belan, parabenizou os estudantes e destacou também o número de alunos que se inscrevem no curso e a quantidade de profissionais formados no colégio.

“A cada ano letivo que passa duas turmas se formam, sempre de forma semestral. Em se tratando de números, nós inserimos no mercado de trabalho cerca de 125 profissionais por ano formados em Técnico em Administração, o que é muito gratificante para nós. Washington Luiz é a única escola na região Sul Fluminense a ofertar o ensino técnico de forma cem por cento gratuita, com apoio da Prefeitura Municipal de Barra Mansa e da Secretaria de Educação”, relatou a diretora, que definiu o curso como uma ‘oportunidade de ouro’ para quem se interessar.

“Hoje, nós temos 260 alunos matriculados no curso técnico de Administração. É um verdadeiro aprendizado e uma preparação para a vida desses interessados em aprender e se aprofundar mais no meio, de forma gratuita e com ensino de qualidade”, encerrou Gessika.

O secretário de Educação, Marcus Barros, também fez questão de parabenizar os alunos formandos e destacou a importância do ensino e da educação para os estudantes de toda a rede. "Esta é uma conquista que eles vão levar para a vida com orgulho. Este curso que eles encerraram vai abrir muitas portas e oportunidades no futuro e eu fico muito satisfeito que a educação em Barra Mansa esteja formando ótimos alunos e profissionais para os próximos anos", destacou Marcus. Os cursos - que têm uma duração total de 18 meses - são gratuitos.