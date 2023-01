Cursos disponíveis são corte de cabelo, corte e costura, manicure, artesanato, pintura em tecido, tricô e crochê - Divulgação/CCS PMBM

Cursos disponíveis são corte de cabelo, corte e costura, manicure, artesanato, pintura em tecido, tricô e crochêDivulgação/CCS PMBM

Publicado 06/01/2023 15:22

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), disponibiliza de forma gratuita, sete cursos profissionalizantes à população. As capacitações acontecem em vários bairros da cidade para facilitar o acesso dos moradores, ingresso no mercado de trabalho e socialização entre os participantes. Novos cadastros para quem tiver interesse estão disponíveis nos locais. Há certificação profissional e formatura para todas as formações.

De acordo com a coordenadora do projeto 'Escolas Profissionalizantes', Paolla Belarmindo, os cursos disponíveis no momento são: corte de cabelo, corte e costura, manicure, artesanato, pintura em tecido, tricô e crochê. Cada capacitação tem duração de aproximadamente seis meses.

"A procura pelos cursos triplicou depois do período mais crítico da pandemia. Muitas pessoas perderam seus empregos ou precisam buscar formas de complementar sua renda familiar. Nosso maior objetivo é dar condições para que todos estejam preparados e com um certificado profissional para serem reinseridos no mercado ou até mesmo abrir seu próprio negócio. Além disso, as atividades contribuem para o fortalecimento de vínculos sociais entre os participantes e saúde mental", destacou Paolla.

A coordenadora ressaltou ainda, que muitas pessoas, entre homens e mulheres, buscam por capacitações após orientação médica. "Alguns são orientados por médicos e psicólogos a buscar uma atividade para realmente manterem a socialização e mente ocupada. Entre os alunos temos pessoas aposentadas que, inclusive, relatam que as atividades são terapêuticas para elas", acrescentou.

Inscrições

Quem estiver interessado em participar de algum dos cursos oferecidos, pode entrar em contato com a coordenadora, através do número (24) 98880-1326 - WhatsApp. Eles serão informados sobre a documentação necessária e serão encaminhados para a unidade mais próxima de sua casa onde acontece a capacitação de interesse. Os horários variam de acordo com cada local.

Locais

Há aulas do 'Escolas Profissionalizantes' nos seguintes CRAS (Centros de Referência de Assistência Social: Vila Coringa, São Pedro, Paraíso de Cima, Ano Bom, Morada Verde e Vila Natal. Também acontecem nas unidades:

- Ano Bom: Centro do Idoso, Igreja Metodista e Grupo Acolher;

- Boa Sorte: Igreja Nossa Senhora Aparecida;

- Centro: CTC (Centro de Trabalhadores Cristãos), Matriz de São Sebastião, Igreja Santa Cecília e Centro POP;

- Cotiara: Clube das Mães da Igreja Presbiteriana;

- Moinho de Vento: Casa de Recuperação Desafio Jovem;

- Nove de Abril: Igreja Batista;

- Siderlândia: Abrigo Municipal;

- Vista Alegre: Associação de Moradores.