Janeiro Branco tem campanha nacional para a atenção com a saúde mental; em 2023 o tema é ‘A vida pede equilíbrio’ Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 04/01/2023 18:52

Barra Mansa - A atenção com a saúde mental, apesar de extremamente necessária, ainda é subestimada por muitas pessoas que não enxergam a questão da maneira apropriada. Pensando nisso, no primeiro mês do ano acontece em todo o Brasil a campanha Janeiro Branco, que desta vez tem o tema ‘A vida pede equilíbrio’. Barra Mansa vai contar com uma programação que inclui atividades físicas, rodas de conversa e dinâmicas. As equipes da Atenção Básica, dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são responsáveis pelas ações.

A campanha tem como objetivo chamar a atenção dos cidadãos, das instituições e das autoridades para as necessidades relacionadas à saúde mental dos seres humanos, considerando-se que, assim como o corpo físico, a mente também requer cuidados especiais.

De acordo com a coordenadora do Programa Saúde Mental e Outras Drogas de Barra Mansa, Maria Elvira da Cunha, o mês de janeiro foi escolhido porque, geralmente no primeiro mês do ano, as pessoas estão dispostas a refletir sobre possíveis mudanças e o início de novos ciclos para suas vidas. Já a cor branca tem uma simbologia de uma folha em branco, onde se pode escrever as novas possibilidades, objetivos e mudanças.

“As emoções fazem parte da vida de todo ser humano e são necessárias para expressarmos nossos sentimentos. Sentir medo, ansiedade, tristeza, irritação, felicidade intensa, dificuldades de escolhas... é inerente ao ser humano. Entretanto, quando esses sentimentos começam a tomar proporções maiores e prejudicam nosso dia a dia, é um sinal de que devemos procurar ajuda”, comentou Maria Elvira.

Dentro do Programa de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas de Barra Mansa, foram realizados, em 2022, cerca de 70 mil atendimentos. Eles podem ser feitos nas Unidades de Saúde da Família (USFs), nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e pelas equipes Multiprofissionais em Saúde Mental, na unidade Centro e em breve no Centro de Atendimento da Região Leste.

PROGRAMAÇÃO

- 12/01 – 9h: Clínica da Família – Rua São Pedro, 804, Vista Alegre.

- 16/01 – 9h: USF São Francisco – Rua Horácio Silva, 34, São Francisco.

- 26/01 – 8h30: USF Ano Bom – Rua Tenente José Eduardo, 285, Ano Bom.

Além disso, as rodas de conversa serão realizadas em todas as outras Unidades de Saúde da Família.