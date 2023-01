Serviços de capina, raspagem de sarjetas, roçagem, limpeza de bueiros e pintura de meio fios serão feitos em diversos locais - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 02/01/2023 17:03

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) divulgou a programação de limpeza para esta terça-feira (3). As atividades já foram retomadas neste início de ano, com o intuito de promover qualidade de vida aos munícipes, evitar a proliferação de doenças e preservar o meio ambiente, sendo realizadas diariamente por vários bairros da cidade.

Nesta segunda-feira (2), os serviços de capina, raspagem de sarjetas, roçagem, limpeza de bueiros e pintura de meio fios foram feitos nos seguintes locais: Região Leste; Vista Alegre; Verbo Divino; Ano Bom; Barbará, Centro, Cotiara e Saudade. Os serviços também contaram com a coleta de volumosos nos bairros Centro; Abelhas; Vila Nova e Saudade. A autarquia realizou ainda serviços de coleta de terra, entulho e lama no bairro Ano Bom, capina elétrica no Parque da Cidade e limpeza de córregos e rios no bairro Cotiara.

O Saae-BM está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. O telefone para mais informações é: (24) 3512-4333.

Confira a programação de limpeza desta terça-feira:

CAPINA, RASPAGEM DE SARJETAS, ROÇAGEM, LIMPEZA DE BUEIROS E PINTURA DE MEIO FIOS:

- Região Leste (Santa Inês - Córrego, canteiros e Via (lateral) novamente);

- Região Leste (São Sebastião, Nove de Abril e Boa Vista II (novamente));

- Vista Alegre (Rua Pres. Tancredo Neves (parte de Cima) geral);

- Verbo Divino (Escadão, Jansen de Melo e Morro do Cruzeiro);

- Ano Bom (Rua Orlando Brandão, Francisco Alves, Praça Eva e outras);

- São Judas (Rua Dr. Rômulo Carlos Thomas e outras);

- Centro (Eduardo Junqueira e conj. Res. Ferroviário);

- Saudade (Homero Leite e outras);

- Boa Sorte (Rua Prefeito Feres Nader)



COLETA DE VOLUMOSOS:

- Centro (Dário Aragão, Orozimbo Ribeiro e outras);

- Verbo Divino (Rua Doutor Nelson Rocha e Morro do Cruzeiro);

- Abelhas (Rua José Alves Caldeira);

- Saudade (Av. Homero Leite);

-Vista Alegre (Av. Cristiano dos Reis Meireles Filho e outras).



COLETA DE TERRA, ENTULHO E/OU LAMA:

- Ano Bom (Rua Rotary, Profª Nilza, Diocélio Cambraia, Julieta Espindola, 16, 15, Orlando Brandão, Praça Eva e outras);

CAPINA MEC NICA/ELÉTRICA:

- Parque da Cidade (todas as ruas e outros locais);

LIMPEZA DE CÓRREGOS E RIOS:

- Cotiara (Córrego Cotiara).