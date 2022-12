Unidade afirma estoques estão equilibrados, com exceção do tipo B-, que está em um nível crítico - Felipe Vieira/Secom PMVR

Publicado 29/12/2022 15:46

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa divulgou nesta quarta-feira (28), a situação de seu estoque sanguíneo. A unidade afirmou que todos os tipos sanguíneos estão com estoques equilibrados, com exceção do tipo B-, que está em um nível crítico.

Com as festividades e comemorações do fim de ano, o número de acidentes de trânsito aumenta consideravelmente por todo o país. Barra Mansa, por estar no eixo Rio-São Paulo e ser um ponto importante na região Sul Fluminense, acaba recebendo muitas vítimas destes acidentes, que são encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia.

A captadora do Hemonúcleo, Cláudia Maria, reforçou que no início do ano as doações tendem a diminuir por conta da menor procura dos munícipes para doar.

“Geralmente no mês de janeiro o estoque do Hemonúcleo entra em queda, por ser um período de viagens e férias para muitas pessoas. É de suma importância que os moradores abracem a causa e tirem um tempo para a doação, pois sempre é bom salientar que você pode estar salvando até quatro vidas com uma bolsa de sangue”, destacou Cláudia.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. Deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. A unidade está funcionando somente para coleta, de 7h às 11h, até o dia 30 de dezembro, retornando no dia 02 de janeiro. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no centro da cidade.