Lar Acolhedor, que abriga dez crianças, entre 3 e 16 anos, recebeu a visita do Bom Velhinho - Chico de Assis/CCS PMBM

Lar Acolhedor, que abriga dez crianças, entre 3 e 16 anos, recebeu a visita do Bom VelhinhoChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 23/12/2022 15:42

Barra Mansa - O Papai Noel já passou pelo Lar Acolhedor e distribuiu presentes para as dez crianças e adolescentes que residem no local. A unidade, ligada à Secretaria de Municipal Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Barra Mansa, também preparou uma ceia especial na noite desta quinta-feira (22). Além do ‘Bom Velhinho’, funcionários, colaboradores e residentes participaram de uma ceia natalina. O objetivo foi celebrar o nascimento de Jesus e promover uma confraternização entre todos.

“A cada ano fazemos uma festa diferente. Em 2021 fizemos em um sítio, mas dessa vez decidimos fazer uma ceia dentro do acolhimento; e nos dias 24 e 25 tem mais! Fizemos chester, pernil, maionese, rabanada, bolo, e contamos com a colaboração de empresas da cidade”, disse a coordenadora do Lar Acolhedor, Rosângela Nogueira Santana da Silva.

Ela também falou sobre a chegada do Papai Noel à unidade e que todas as crianças e adolescentes escreveram cartinhas para ele. Nenhuma ficou de fora da troca de presentes e a grande maioria foi aprovada na escola.

“Gostaria de aproveitar e agradecer a todas as pessoas que pegaram as cartinhas e apadrinharam as crianças. Muitas entidades também nos enviaram presentes para elas. Além desse gesto de carinho, nosso objetivo é celebrar a vida, falar sobre o simbolismo do Natal, que é nascimento. O espírito natalino tem que estar dentro de todas as casas, especialmente dentro do abrigo, que é o lar temporário deles, que chegam aqui com medida de proteção de forma excepcional e provisória. Trabalhamos da melhor maneira possível para que retornem às suas famílias se sentindo especiais”, acrescentou Rosângela.

O Lar Acolhedor abriga crianças de 0 a 17 anos e 29 dias. Atualmente, dentre os dez que residem no local, a mais nova está com 3 anos de idade e a mais velha com 16. O endereço do local é mantido sob sigilo para preservar os residentes, mas quem quiser contribuir e colaborar de alguma forma pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social – Rua Oscar da Silva Marins, nº 252, no Centro. O telefone é o: (24) 3020-0272.

Centro Pop oferece café especial e corte de cabelo às pessoas em situação de rua

Já nesta sexta-feira (23), foi a vez dos frequentadores do Centro Pop terem atividades especiais, oferecidas pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) em parceria com a Pastoral da Pessoa Vulnerável. O café da manhã no local foi reforçado e eles ainda puderam contar com serviços de corte de cabelo e sobrancelha, gratuitos.

Um dos membros da pastoral da Igreja Matriz de São Sebastião, Thiago Gonçalves Pereira, destacou a importância de dar amparo às pessoas e levar uma boa mensagem a elas.

“O nosso projeto é mostrar que as pessoas não estão esquecidas e que elas podem sair de uma situação vulnerável. Estamos preparando várias ações durante o ano e este café solidário é para mostrar que os moradores em situação de rua têm nosso amparo e que podem melhorar de vida. Queremos passar uma mensagem boa para toda a população de Barra Mansa e mostrar que cada um de nós pode fazer a diferença na vida do próximo”, destacou Thiago.

O secretário interino da SMASDH, Fanuel Faria, ressaltou que o café no Centro POP e a ceia no Lar Acolhedor visam promover dignidade às pessoas e manifestar o cuidado que o governo municipal tem com elas.

“Ações como essas são realizadas ao longo do ano, mas nesta época de Natal, quando as crianças do Lar Acolhedor e as pessoas em situação de rua estão longe das suas famílias, buscamos redobrar o acolhimento e o cuidado. Não podemos, nesta data tão cheia de significados, ficarmos indiferentes às necessidades e carências do próximo”, destacou Fanuel.

O Centro Pop funciona no pátio da SMASDH. O local oferece diversos tipos de atendimento à população em situação de rua, como encaminhamento para emissão de documentos e para inserção no mercado de trabalho; oficinas e grupos de convivência, além de servir refeições e disponibilizar banheiros para higiene pessoal e lavanderia para roupas.