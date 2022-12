Publicado 20/12/2022 21:04

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), divulgou a programação de limpeza para esta quarta-feira (21). As atividades têm o intuito de promover qualidade de vida aos munícipes, evitar a proliferação de doenças e preservar o meio ambiente, sendo realizadas diariamente por vários bairros da cidade.

Nesta terça-feira (20), os serviços de capina, raspagem de sarjetas, roçagem, limpeza de bueiros e pintura de meio fios foram feitos nos seguintes locais: Região Leste; Vista Alegre; Verbo Divino; Ano Bom; Barbará e Centro.

Os serviços de hoje também contaram com a coleta de volumosos, que atingiram os bairros Centro; Verbo Divino; Vista Alegre; Barbará; Ano Bom e Saudade. Por fim, a autarquia realizou serviços de coleta de terra, entulho e lama no bairro Parque Independência, fez a limpeza e abastecimento de banheiros químicos no Centro, capina elétrica no Parque da Cidade e a lavação de ruas e praças na Região Central. O Saae-BM está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. O telefone para mais informações é: (24) 3512-4333.

Confira a programação de limpeza desta quarta-feira (12):

CAPINA, RASPAGEM DE SARJETAS, ROÇAGEM, LIMPEZA DE BUEIROS E PINTURA DE MEIO FIOS:

- Região Leste (Boa Vista II e III, ruas de acesso, Assunção e Jardim Guanabara);

- Região Leste (São Sebastião, Nove de Abril, canteiros beira Lúcio Meira, Metalúrgico e ruas de acesso);

- Vista Alegre (Rua José Jorge dos Reis Meireles, transversais, Praças e outras);

- Verbo Divino (Av. Dr. Melchior P. Nunes, área verde, Campo, escadão e outras);

- Ano Bom (Rua Diocélio Cambraia, Braulio Cunha, Julieta Espindola e outras);

- Barbará (Via Sérgio Braga, Rua Roberto Lang e outras);

- Centro (Argemiro de Paula Coutinho);

- Centro (Dr. Av. Três de Outubro, Domingos Mariano, Joaquim Leite, Anísio Gomes da Silva, Bernardino Silva, São Sebastião, Jansen de Melo, Barão de Guapi, Duque de Caxias, Monsenhor Costa, Andrade Figueira, José A. Caldeira, José M. da Cruz, Madre Filomena, Dr. Mario Ramos, Francisco Vilela, Ary Fontenelle, Dario Aragão, Orozimbo Ribeiro, José Marcelino de Camargo, Pref. João C. Filho, Luiz Ponce, Oscar Marins, Santos Dumont, Pinto Ribeiro, Cristóvão Leal, Mamede F. Andrade, Juiz A. Cianni, José C. Cotia, Benedita H. da Silva, José G. Cotia, transversais, Praças e outras)



COLETA DE VOLUMOSO:

- Colônia (Est. Governador Chagas Freitas e Novo Horizonte e outras);

- Verbo Divino (Dr. Melchior P. Nunes e outras);

- Barbará (Via Sergio Braga, Rua Roberto Lang);

- Ano Bom (Rua Diocélio Cambraia, Braulio Cunha, Julieta Espindola, Sarg. Plauska e outras);



COLETA DE TERRA, ENTULHO E/OU LAMA:

- Albo Chiesse, Piteiras e São Luiz (Várias Ruas).

CAPINA MEC NICA/ELÉTRICA:

- Parque da Cidade (todas as ruas e outros locais);

LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS:

- Centro (CEOSP);

- Centro (Praça da Liberdade);

- Centro (Corredor Cultural).

LAVAGEM DE RUAS/PRAÇAS:

- Região Central (Liberdade, Matriz, Gare da Estação, D. Caxias, Calçadão P. Centenário e outras).