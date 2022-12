Missa promovida pela Pastoral da Pessoa Vulnerável foi nesta segunda (19), na Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 20/12/2022 16:13

Barra Mansa - A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa (SMASDH) esteve presente na missa promovida pela Pastoral da Pessoa Vulnerável, na noite desta segunda-feira (19), na Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro. Estavam presentes o secretário interino da Pasta, Fanuel Faria; o subsecretário Willian Pereira; a responsável pelos Cras no município, Cátia Batista; a coordenadora do Cras Morada Verde, Flávia Carvalho; e a coordenadora do Cras Coringa, Adriana Gomes da Silva.

“O papel da assistência é acompanhar as pessoas vulneráveis na alegria e na tristeza. A pedido do prefeito Rodrigo Drable, estamos trazendo um novo olhar para a Assistência Social do município, mais carinhoso e técnico para amenizar o sofrimento destas pessoas”, disse Fanuel.

A SMASDH oferece diversos serviços e atendimentos às pessoas vulneráveis, como suporte no abrigo Mário Antônio de Carvalho (Pinguilim); transporte aos migrantes; programa ‘Consultório na Rua’ – em parceria com a Secretaria de Saúde.

Também disponibiliza atendimento no Centro Pop com acolhimento, serviço de assistência social e psicológico. O local, que funciona no pátio da SMASDH, também possui cozinha, refeitório, lavanderia, espaço de convivência e banheiros. Toda acolhida tem o objetivo de recuperar e oferecer reinclusão social aos atendidos. A secretaria fica na Rua Oscar da Silva Marins, n° 252, no Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.