Prefeito Rodrigo Drable entregou os prêmios ao lado da vice-prefeita Fátima Lima e dos secretários Marcus Barros (SME) e Eros dos Santos (SMPU) - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 19/12/2022 17:28

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através das secretarias de Educação (SME) e Planejamento Urbano (SMPU), premiou na manhã desta segunda-feira (19), cinco alunos da Rede Municipal de Ensino que participaram de um concurso de redação realizado pelas Pastas. A ação aconteceu no gabinete do prefeito Rodrigo Drable e contou com a participação da vice-prefeita Fátima Lima; dos secretários Marcus Barros (SME) e Eros dos Santos (SMPU).

O tema da atividade foi mobilidade urbana. As sugestões e informações contidas nos textos serão utilizadas como inspirações para a elaboração de possíveis projetos de lei. Os estudantes vencedores foram: Lívia dos Santos Oliveira, da Escola Adelaide Duarte Flores. Os alunos Guilherme de Paiva Vieira e Nicolly Fernandes Eugênio, da Escola Municipalizada Rialto. A aluna Camila Gonçalves de Oliveira da escola Bartholomeu Anacleto e o aluno Marcelo Ribeiro dos Santos da escola Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva (EJA). Esses estudantes receberam medalha e certificado.

“Eu penso que é um exercício de cidadania os alunos produzirem os seus textos com a sua opinião. Temos que debater o tema com os nossos jovens, saber educar de maneira correta e também cobrar os seus deveres. Espero que esse prêmio sirva como estímulo para as (os) estudantes que compuseram uma redação digna de exemplo para o próximo”, destacou o prefeito Rodrigo Drable.

Marcus Barros destacou que a influência positiva desse projeto incentiva os alunos para a sua jornada. “É importante esse contato, pois inspira e serve como exemplo. O projeto vai servir para um futuro Projeto de Lei, tendo os textos premiados como inspiração. A parceria com a secretária de Planejamento Urbano foi fundamental para que isso se tornasse possível”, disse o secretário de Educação.

Eros dos Santos também validou a parceria com a SME. “Esse trabalho teve início com o projeto de mobilidade urbana de Barra Mansa, juntamente com o prefeito Rodrigo Drable. Tivemos a ideia de realizar a parceria com o secretário Marcus e envolver a Educação. As escolas, diretores e alunos são os que mais utilizam serviços urbanos, então, com o feedback deles, a construção da lei de mobilidade urbana vai ser inspirada através das redações premiadas no concurso”, afirmou o secretário.