Veículo usado no assalto foi encontrado abandonado em Volta Redonda, e está com placas de outro automóvel - Divulgação/PMERJ

Publicado 16/12/2022 19:23 | Atualizado 16/12/2022 22:23

Barra Mansa - Um homem de 45 anos, vendedor de ovos autônomo, foi baleado em um assalto, na noite desta quinta-feira (15), no bairro Boa Vista I, em Barra Mansa. De acordo com o registro policial, o homem estava em seu veículo, uma Kombi branca, indo pagar o fornecedor de ovos, como faz costumeiramente, quando foi fechado por outro veículo, um Chevrolet Prisma vermelho, com dois homens.

Um dos suspeitos, um homem branco baixo, segundo descrição da vítima, desceu do veículo empunhando uma arma e anunciando o assalto. Com a demora para entregar o dinheiro exigido, o ladrão fez dois disparos contra a Kombi, atingindo a frente do veículo. Um dos disparos acabou atingindo a perna da vítima.

Quando os policiais chegaram ao local, foram informados por populares que a vítima já havia sido socorrida, sendo levada para o Hospital Municipal São João Batista, em Volta Redonda. Os PMs se encaminharam à unidade hospitalar, onde constataram que o tiro atravessou a perna da vítima, sem trazer risco de morte. O homem permanece internado.

O veículo da vítima foi encaminhado pelos policiais à 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde a ocorrência foi registrada. A placa do veículo utilizado no assalto foi rastreada e a investigação continua.

Veículo foi encontrado em Volta Redonda

O carro foi encontrado abandonado por PMs no final da Rua São Lourenço, no bairro Santa Rita do Zarur, na manhã desta sexta-feira (16) após receberem informações sobre o assalto ocorrido na noite anterior. O veículo - um Chevrolet Prisma vermelho - está com placas de um Chevrolet Spin branco.

Atualizado às 22h20