Fátima Lima: "Fazemos questão de estar presentes em um momento assim, olhar para essas crianças felizes por estar se divertindo é inspirador" - Paulo Dimas/CCS PMBM

Fátima Lima: "Fazemos questão de estar presentes em um momento assim, olhar para essas crianças felizes por estar se divertindo é inspirador"Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 16/12/2022 16:36

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e com participação das coordenadorias dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Morada Verde, Vila Natal, Vila Coringa e São Pedro, realizaram nesta sexta-feira (16) uma festa de confraternização para marcar o encerramento das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2022. A festa, destinada às crianças, foi sediado na unidade do bairro São Pedro, e contou com a presença da vice-prefeita Fátima Lima e do secretário em exercício de Assistência Social, Fanuel Fernando.

A vice-prefeita destacou a importância da confraternização e as festividades de fim de ano. “Fazemos questão de estar presentes em um momento assim, olhar para essas crianças felizes por estar se divertindo é inspirador. A esperança de um mundo melhor é fundamental para que elas cresçam saudáveis e felizes”, afirmou.

Fanuel Fernando ressaltou a dedicação das equipes dos CRAS e o impacto do trabalho na comunidade. “É maravilhoso ver o crescimento das crianças enquanto cidadãos, além de ser satisfatório enxergar o sorriso e felicidade estampado no rosto de cada uma delas. As confraternizações em comunidade fortalecem as relações”, ressaltou o secretário.

A coordenadora do CRAS São Pedro, Eliane de Brito, ressaltou a importância da confraternização e agradeceu toda a equipe do CRAS e ainda todas as parcerias que ajudaram a realizar o evento.