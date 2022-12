Bonificação pode beneficiar até 2.850 professores e funcionários da área da Educação - Felipe Vieira/CCS PMBM

Bonificação pode beneficiar até 2.850 professores e funcionários da área da Educação Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 16/12/2022 16:46

Barra Mansa - Na manhã desta sexta-feira (16), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado dos secretários municipais de Educação, Marcus Barros, de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, e de Administração, Gabriel Resende, entregou na Câmara Municipal uma mensagem de lei para a gratificação salarial de professores e funcionários da área da Educação.

De acordo com o prefeito, o benefício será destinado a todos que não tiveram faltas ou que justificaram ausência. Será disponibilizado para os profissionais um abono de R$ 1.100 totalizando um investimento de R$ 3,2 milhões.

“Hoje é um dia muito especial para todo o município e principalmente para a Educação. Mesmo com os desafios da gestão, conseguimos dar andamento em cinco creches, na reforma de dez escolas e na aquisição de equipamentos escolares. Mas com muita satisfação, conseguimos anunciar hoje o abono salarial para estes profissionais da educação, que trabalharam duro durante todo o ano e que merecem a devida valorização de todos nós”, declarou Rodrigo.

Segundo o secretário de Educação, Marcus Barros, o trabalho de gestão realizado pelo governo irá beneficiar 2.850 profissionais. “É importante que a gente agradeça todos os profissionais que atuam na educação e tem se comprometido com o ensino de qualidade. Essa gratificação no final do ano é merecida e é fruto de um trabalho de gestão realizado nos últimos anos para que as coisas aconteçam”, disse.

O presidente da Câmara, Luiz Furlani, comemorou a iniciativa do governo e anunciou que a mensagem de lei será incluída na próxima sessão, na segunda-feira (19). “Toda medida que valoriza o servidor público do nosso município, independente da área de atuação, é importante e irá impactar diretamente na nossa economia. Isso visa valorizar quem leva um ensino de qualidade às nossas crianças. Aproveito também para parabenizar a gestão do prefeito Rodrigo Drable e seus secretários, que souberam executar as despesas corretamente e, assim, proporcionar a sobra desse recurso que vai servir de bonificação”, disse Furlani.

Além do presidente do Legislativo, estiveram presentes na cerimônia os vereadores Eduardo Pimentel, Gustavo Gomes, Jefferson Mamede, Rayane Braga, Cristina Magno, Joãozinho do Ar, Bruno Oliveira, Marquinhos Pitombeira, Zé Marques, Luciana Alves, Pissula, e Paulo Sandro.